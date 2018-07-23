Поэтическая река Ивана Рыжикова

Мне выпало счастье учиться поэтическому мастерству у Ивана Васильевича Рыжикова , часто мы беседовали с ним не только о поэзии, но и о жизни. Он много рассказывал мне о своей судьбе, о пройденной им с начала до конца войне. Я хочу поделиться услышанным и рассказать об этом замечательном человеке.

Родился Иван Рыжиков в деревне Жерновка Смоленской области. Но в 1932 году в поисках лучшей доли его родители переехали в Сибирь, на строительство железной дороги. И до двенадцати лет Ваня жил в Забайкалье, на дальнем разъезде Холбон. В то время музыку и песни там можно было услышать только «вживую»: в исполнении талантливых крестьян. Отец Ивана играл на балалайке, а мама знала более 300 народных песен и прекрасно их исполняла. В шесть лет Ваня самостоятельно научился играть на отцовской балалайке и по слуху подбирал любую мелодию. Деревенские парни и девчата часто отпрашивали его у родителей с ними на танцы, чтобы он поиграл им на балалайке. Бойко отплясывала молодёжь под его музыку. Приводили шестилетнего музыканта домой за полночь… Фото: из архива Ивана Рыжикова

Позже Ваня освоил домбру и гармошку, но все инструменты были заброшены, когда он услышал скрипку. Впервые увидел Иван этот инструмент у школьного учителя пения. Послушал, как скрипка звучит, и «пропал». Стал приставать к отцу: «Купи скрипку». Да где уж там! Мог ли крестьянин купить такой дорогой инструмент? Тогда Ваня сам вырезал скрипку из дерева и натянул на ней струны. Но это была всего лишь игрушка…

Читать и писать Ваня выучился в 4 года. И к моменту поступления в школу мог пересказать по памяти все учебники первого класса. Несмотря на бедность, в доме родителей всегда имелись книги. Это позволяло мальчику постоянно читать. Он дал себе слово каждый день прочитывать по книжке и так и делал — до десятого класса. Что и говорить, воля у мальчишки с рождения была несгибаемой. Даже приступы забайкальской лихорадки он лечил, прыгая с моста в ледяную воду.

Ему нравилось писать стихи, «эпиграммы» на друзей, но всерьёз он к этому не относился, хотя и стал в 1934 году победителем Всесоюзного поэтического конкурса среди одарённых детей. Много радости было, когда ему вручили первую премию — полное собрание сочинений А. С. Пушкина и отрез шерстяной ткани на костюм.

В 1937 году Рыжиковы возвратились в родную Жерновку. Только своей избы они там не нашли — разобрал кто-то по брёвнышку. Поехали пристраиваться в Смоленск, первое время ютились у родни. Потом отцу удалось устроиться на кирпичный завод, и семье дали жильё. А Иван получил возможность продолжать учёбу в городе и окончить музыкальную школу по классу скрипки. С увлечением паренёк занимался и живописью, мечтал поступить в Ленинградскую академию художеств, только судьба распорядилась иначе. Пришла война… Фото: из архива Ивана Рыжикова

Вместе с одноклассниками Иван отправился в военкомат, стал проситься на фронт. Их оставили в городе — до особого распоряжения, дали поручение отлавливать диверсантов в окрестностях Смоленска. Там, во ржи и состоялась первая встреча Ивана Рыжикова с фашистом — и родился стих «Мой первый враг». На фронт Иван ушёл 11 июля 1941 года, лишь на неделю позже отца. Направили молодого бойца в Уральский военный округ обучаться на радиста, а затем — на фронт, в 28-ю Краснознамённую пехотную дивизию.

Поэтическая, музыкальная, ранимая душа, испытывая все ужасы войны, молчать не могла, и Иван Рыжиков выплёскивал все свои чувства и переживания на бумагу… Однажды, в минуты затишья между боями, сидел молодой поэт в окопе и записывал стихи в блокнот. Подошёл начальник политотдела: «Что пишешь, солдат?» — «Стихи, товарищ майор». — «А ну, покажи! Та-а-ак… Следуй за мной». И отвёл его в редакцию армейской газеты «Защитник Родины». С тех пор в перерывах между боевыми заданиями Иван Рыжиков писал стихи и очерки на военную тему. Главный герой его произведений носил имя Пётр Бывалов — этот бывалый солдат отовсюду выходил победителем. Вымышленные литературные герои — тёркины и бываловы — очень помогали на войне, поддерживали боевой дух солдат. А сюжетов для боевых похождений Петра Бывалова Ивану Рыжикову было не занимать. Ведь солдат-поэт находился в самом пекле страшной войны. Фото: из архива Ивана Рыжикова

Молодой боец Иван Рыжиков обеспечивал радиосвязь между штабом дивизии, полками и соседними армиями. Часто доводилось попадать под бомбёжку и пули фашистов. Как-то, завидев неподалёку от окопа виноградники, где аппетитно блестел на солнце зрелый виноград, Иван решил: «Сейчас ребятам наберу!». Он быстро добежал до виноградников, но немцы заметили его и начали обстрел из орудий. Чудом уцелел бедовый солдат, получил контузию и некоторое время ничего не слышал.

Ангел-хранитель сбережёт молодого поэта ещё не раз. Ведь впереди у Рыжикова были и бои на Курской дуге, где в огне плавилась броня танков, и ошибочные атаки «Катюш» и самолётов по своим, и скорчившиеся останки воинов на обугленной земле, и страшный голод в окружении под Ленинградом, и умирающие от ранений товарищи…

В дивизии вместе с Иваном служила радистка, очень красивая. Влюблены в неё были все бойцы, и командир под угрозой расстрела приказал солдатам беречь её. Однажды Иван Рыжиков был послан вместе с ней на задание. Внезапно налетели вражеские самолеты, началась бомбёжка. Один из снарядов разорвался рядом с девушкой. Иван бросился к ней, но помочь ничем не смог, радистка умерла у него на руках. Война не щадила ни красоту, ни молодость… Об этом Иван не может забыть по сей день.

Но в том аду находилось место и хорошему. Выступления в сводном армейском музыкальном ансамбле, участие в 1945 году в Совещании молодых писателей в Софии, посещение лекций в Болгарской Академии живописи и др. После Совещания молодых писателей Ивана Рыжикова перевели на работу в издательство армейской газеты «Суворовский натиск», присвоив звание младшего лейтенанта.

Запомнилось, как принимали сообщение о капитуляции фашистской Германии. Это происходило в темноте — из-за внезапно отключившегося электричества. Военные события отражены во многих стихах поэта. Он и сейчас философски пишет о войне, которая принесла много невыносимых страданий, но показала всю мощь и выдержку нашего народа.

Как тяжело в часы ночного бденья,

Когда встаёт былое в полный рост,

Знать высоту по глубине паденья,

А глубину — по блеску дальних звёзд!

Былое и грядущее смыкая,

Даль холодит, а тронуть — горячо:

Та высота, —

Она была такая, —

И до сих пор мы падаем ещё!..

После демобилизации Рыжикова приглашали работать в Москву. Но он решил поехать в Смоленск, чтобы отыскать мать и собрать хоть какие-нибудь сведения о пропавшем без вести отце. Фото: из архива Ивана Рыжикова

Все послевоенные годы жизни Ивана Васильевича Рыжикова тесно связаны с литературой. С 1946 года он работал директором Смоленского областного Дома творчества, затем главным редактором областного радио. В 1955 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького и в 1958 году стал членом Союза писателей СССР.

В советские годы Иван Васильевич активно трудился на литературном поприще в Москве: был консультантом Министерства печати РСФСР и СССР, заведующим отделом национальных литератур, заведующим отделом поэзии журнала «Наш современник».

С 1972 по 2016 годы он руководил Литературным объединением «Вдохновение» в городе Люберцы, дал «путёвку» в литературную жизнь многим талантливым поэтам.

На сосне шелушится кора.

На осине сплошные подтёки.

Да, как видно, приходит пора,

Наступают те самые сроки.

Мир как будто в иной полосе.

Он уже не выносит отсрочки.

День-другой — и на потной лозе

Голубые проклюнутся почки.

И капель, что под солнцем горит,

И парной ручеек-непоседа —

Всё открыто взахлёб говорит,

Всё ликует: «Победа! Победа!»

Лишь одна вековая сосна

Не спешит предаваться веселью:

В роковом сорок первом весна

Начиналась такой же капелью!

Надо отметить, что после 1991 года поэту Ивану Рыжикову в течение двадцати лет приходилось писать «в стол». Но писать он не переставал никогда. И представители районных властей всё-таки о нём вспомнили. В 2005 году при поддержке администрации Люберецкого района увидел свет поэтический сборник «У русской правды вкус рябины», в 2008 — первый том Собрания сочинений, готовится к изданию второй том. Книга «Дорога истины одна» (издательство «Паблис», Москва, 2010) признана лучшей книгой 2008-2011 годов, а её автору присуждена Первая премия.

В свои 96 лет Иван Васильевич Рыжиков пишет новые поэмы и стихи, готовит их к публикации, чтобы оставить достойное наследие будущим поколениям.