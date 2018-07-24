В Кургане на улицах споют песни Высоцкого

Необычную акцию памяти в областном центре организуют Курганский благотворительный фонд имени В. Высоцкого «Наша забота» и Курганская областная универсальная научная библиотека имени А. К. Югова. Учреждения предлагают горожанам почтить память поэта, актера и музыканта, публично исполнив его песни. Отрытый микрофон «Мне есть, что спеть» пройдет завтра, 25 июля, на площадке у библиотеки Югова.

Традиционно вечера памяти Владимира Высоцкого устраивали в зале библиотеки. Курганские артисты и ценители творчества поэта читали строчки из его произведений и стихи посвященные Владимиру Семеновичу.

Напомним, что в Кургане есть скудный сквер им. Высоцкого. Хотя, назвать это место сквером язык не поворачивается: деревья давно вырубили, клумбы неухожены. Еще несколько лет назад курганцы собирались там, чтобы послушать песни в исполнении артиста, а сейчас из репродуктора звучат объявления о скидках и товарах Зауральского торгового дома.

Год назад курганский депутат Борис Кушнер предложил обустроить «зону памяти Владимира Высоцкого» в городском саду. Там должен был появиться памятник народному любимцу. Увы, дальше разговоров дело не дошло.