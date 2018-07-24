Ещё
В Кургане на улицах споют песни Высоцкого
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Кургане на улицах споют песни Высоцкого 

Уральский меридиан 19 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Необычную акцию памяти в областном центре организуют Курганский благотворительный фонд имени В. Высоцкого «Наша забота» и Курганская областная универсальная научная библиотека имени А. К. Югова. Учреждения предлагают горожанам почтить память поэта, актера и музыканта, публично исполнив его песни. Отрытый микрофон «Мне есть, что спеть» пройдет завтра, 25 июля, на площадке у библиотеки Югова.
Традиционно вечера памяти Владимира Высоцкого устраивали в зале библиотеки. Курганские артисты и ценители творчества поэта читали строчки из его произведений и стихи посвященные Владимиру Семеновичу.
Напомним, что в Кургане есть скудный сквер им. Высоцкого. Хотя, назвать это место сквером язык не поворачивается: деревья давно вырубили, клумбы неухожены. Еще несколько лет назад курганцы собирались там, чтобы послушать песни в исполнении артиста, а сейчас из репродуктора звучат объявления о скидках и товарах Зауральского торгового дома.
Год назад курганский депутат Борис Кушнер предложил обустроить «зону памяти Владимира Высоцкого» в городском саду. Там должен был появиться памятник народному любимцу. Увы, дальше разговоров дело не дошло.
Уральский меридиан: последние новости
Жизнь, в которой есть Бах, благословенна В Екатеринбурге пройдет фестиваль еды и путешествий «Á la carte» В Кургане ищут добровольцев для поиска людей
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках13
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино2
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение