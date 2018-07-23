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Малышей района Выхино-Жулебино научат народным танцам и песням
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Малышей района Выхино-Жулебино научат народным танцам и песням 

Префектура Юго-Восточного административного округа 23 июля 2018
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Малыши района Выхино-Жулебино смогут попасть в коллектив-спутник детского фольклорного ансамбля «Крутуха», который действует на базе детской школе искусств № 14.
— Мы приглашаем в коллектив самых юных жителей — от трех лет, — сообщила заместитель директора ДШИ № 14 по внеклассной работе Майя Янсон. — На занятиях учащиеся будут осваивать фольклорные танцы, народное ансамблевое и сольное пение и многое другое. Запись будет открыта с 1 сентября.
В декабре 2016 года фольклорному ансамблю было присвоено звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы».
Занятия будут проходить по адресу: улица Пронская, дом 7.
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