Малышей района Выхино-Жулебино научат народным танцам и песням

Малыши района Выхино-Жулебино смогут попасть в коллектив-спутник детского фольклорного ансамбля «Крутуха», который действует на базе детской школе искусств № 14.

— Мы приглашаем в коллектив самых юных жителей — от трех лет, — сообщила заместитель директора ДШИ № 14 по внеклассной работе Майя Янсон. — На занятиях учащиеся будут осваивать фольклорные танцы, народное ансамблевое и сольное пение и многое другое. Запись будет открыта с 1 сентября.

В декабре 2016 года фольклорному ансамблю было присвоено звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы».

Занятия будут проходить по адресу: улица Пронская, дом 7.