Сезон клещей: в Карелии более 2800 человек пожаловались на укусы кровососущих насекомых

Роспотребнадзор по Республике Карелия сообщил об эпидемиологической ситуации по клещевым инфекциям, передает «Инфореактор».

Согласно сообщению ведомства, с начала летнего сезона за помощью врачей обратились 2817 человек с жалобами на присасывание клещей, среди них 580 детей. Отмечается, что больше всего пострадавших от укусов кровососущих насекомых зарегистрировано в Петрозаводске — 1213 человек, из них 280 детей. Соответствующая статистика опубликована на официальном сайте Роспотребнадзора по Республике Карелия.

Отмечается, что число поступивших жалоб не превышает среднемноголетнего значения. За сезон также было отмечено всего 11 случаев заражения клещевым энцефалитом и 17 случаев клещевого бореллиоза.