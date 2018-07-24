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Сезон клещей: в Карелии более 2800 человек пожаловались на укусы кровососущих насекомых
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Сезон клещей: в Карелии более 2800 человек пожаловались на укусы кровососущих насекомых 

Газета.Ru 24 июля 2018
Фото: Карельские вести
Роспотребнадзор по Республике Карелия сообщил об эпидемиологической ситуации по клещевым инфекциям, передает «Инфореактор».
Согласно сообщению ведомства, с начала летнего сезона за помощью врачей обратились 2817 человек с жалобами на присасывание клещей, среди них 580 детей. Отмечается, что больше всего пострадавших от укусов кровососущих насекомых зарегистрировано в Петрозаводске — 1213 человек, из них 280 детей. Соответствующая статистика опубликована на официальном сайте Роспотребнадзора по Республике Карелия.
Отмечается, что число поступивших жалоб не превышает среднемноголетнего значения. За сезон также было отмечено всего 11 случаев заражения клещевым энцефалитом и 17 случаев клещевого бореллиоза.
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