Cartoon Network объединит четыре своих шоу в одно

Канал Cartoon Network объявил о масштабном кроссовере Crossover Nexus, в котором друг с другом встретятся герои четырех мультсериалов: «Вселенная Стивена», «Бен 10», «OK K. O» и «Юные титаны, вперед!». Зачем? Неизвестно. Когда? Говорят, что очень скоро, осенью этого года.

Шоу будет выглядеть, как серия «OK K. O», где пересекутся Гранат, Бен-10, Рэйвен и сам K. O. На Cartoon Network и раньше были кроссоверы, но не такого масштаба. По мелочи — то Титаны встретят Суперкрошек, то в тот же «OK K. O» заглянет Капитан Планета. А в этот раз канал обещает нам что-то посерьезней.

Фанаты сериалов разделились на два лагеря, как всегда и бывает. Кто-то считает, что это будет кроссовер покруче «Войны бесконечности», а кто-то удивляется, что же эти герои будут делать вместе. И, конечно, каждый второй спрашивает: «А почему без „Времени приключений“/ „Удивительного мира Гамбола“/ „Всей правды о медведях“?». Но ответа на эти вопросы нет и, скорее всего, не будет.

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