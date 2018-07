План-схема: все самые важные места экс-гостиницы «Украина» и окрестностей 

Высотка Факты

Слава героям «Украины»

В здании живет и работает почти 3000 человек.

Нейминг от лидеров Союза ССР Первый, сталинский, вариант названия будущей высотки был в меру казенным и, пожалуй, даже красивым — «Гостиничное здание в Дорогомилове». «Украиной» высотка стала при Никите Хрущеве (с его, собственно, легкой и проукраинской руки).

Нешуточный этаж

11-й этаж — элитка. Здесь расположена лаундж-зона и президентский люкс (380 кв. м), самый большой в Москве.

Скульптура — это застывшая музыка

Владение миллиардеров

Жилище

Гостиница соседствует с обыкновенным жилым домом. Отель расположен лишь в центральной части сооружения, а боковые корпуса высотой 8–10 этажей отданы под 254 обычные квартиры.

«Украина» может стать твоей. Частично — но может

Даже в отельной части можно купить собственную квартиру. Жилплощадь в здании гостиницы Radisson Royal — одна из самых дорогих на столичном рынке. Квадратный метр гарантированно обойдется приобретателю более чем в 650 тысяч рублей. Самая дешевая квартира — вдыхаем — 29 миллионов рублей. Выдыхаем.

Коллекция недешевых картин

Замечательный фасад

Ровно год назад, 25 мая 2017 го— да «Украина» отметила 60-летний юбилей. Случился полнейший люкс и аудиовизуальное 3D-мэппинг-шоу, спроецированное на центральный фасад 206-метрового здания отеля.

Объекты

Объект народного наследия

На первом этаже в центральном холле установлена диорама «Москва — столица СССР», демонстрирующая уменьшенный в масштабе 1:75 исторический центр столицы и его окрестности от Лужников до Земляного Вала в версии поздних 1970-х. Можно посмотреть на город, каким он был у героинь «Москва слезам не верит». Общая площадь диорамы — более 370 кв. м.

В центре внимания

Живописный плафон в центральном холле «Праздник труда и урожая на хлебосольной Украине», 1957, авторы Гавриков, Вайнман, Ахмаров. Диаметр плафона 10 м.

Черная страница в истории, или Месть пулеметчика Банана

Лихие девяностые «Украина» встретила красиво. В начале 1990 года некий Андрей Бражников, водитель криминального авторитета Мансура (Сергей Мансуров) и обладатель клички Банан, в пьяном состоянии подъехал вместе с боссом к главному входу в отель. Там Банан поссорился с какой-то неочевидной компанией и расстроился, отчего начал палить в воздух из автомата. После этого Банан совершил четыре поездки вокруг гостиницы, остановился у входной группы и извлек из багажника авто пулемет. К счастью, диск у устройства оказался разряженным. После этого Банана скрутили и задержали милиционеры.

«Кристиан»

Негромкий и подчеркнуто простой гинзовский ресторан отчаянного зеленого колора. Здесь любила проводить деловые завтраки Мирослава Дума.

«Фарси»

Ресторан-пир. Редкая для России, Европы и мира радость: кормят настоящей иранской кухней. Все вкусно, и это правда. Гвоздь кулинарной программы — микс кебаб (отбивная телячья вырезка, люля из ягненка плюс два куриных шашлыка, 2990 рублей).

НАБЕРЕЖНАЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

Вдыму

Набережная Шевченко уже пять лет как именуется Кальянной. На берегу реки собирается wannabe-молодежь, характерная также для Смотры (смотровая площадка у ГЗ МГУ) и в последнее время — закоулков у Патриаршего пруда. О качестве местного народа можно спорить — но факт остается фактом, место это популярное

и прогулочное, уже почти туристическое. Время от времени тут же собираются юные фанаты термоядерной корейской эстрадной музыки K-pop. Как и дамы с ковриками — йогини. Также на набережной до сих пор присутствуют стритрейсеры.

Maybe. «Крыша мира 2.0»

Зеленый (и по части интерьера, и по линии пищепрома) просторный рестик, заверстанный в дизайн-бюро сестер Сундуковых (это, скорее, хорошо. — Прим. SNC). Традиции условно соблюдены — на выходных здесь типа пляшут, ну и вообще в фейсбуке Maybe фигурирует как «ночной танцевальный клуб». Логично; проект-то работает на месте «Крыши мира», основного клуба Москвы сезона 2007 и одного из главных утренних клубов следующих лет.

Место, где из «мерседеса» W140 выпрыгивают герои «Бригады»

Опишем ситуацию на языке тех лет. Итак, уже поднявшиеся до уровня солидолов Саша Белый, Космос и Валера Фил встряли в подставу и едва не отъехали — их тачку по беспределу нафаршировали взрывчатым веществом конкуренты. Обошлось испугом и травмами, совместимыми с жизнью.

«Палермо»

13-летний бутик — второй в истории компании (открывшийся после запуска первого магазина на «Чеховской»). Олдскулище! Налетаем на марки Borelli и Italo Ferreti и превращаемся в изумительную депутатшу.

Речной причал

С ноября 2009 года по Москве-реке кур— сирует флотилия «Рэдиссон», состоящая из десятка прогулочных яхт с названиями, подходящими как авторским тортам, так и собакам породы пудель. Запомните эти имена: «Баттерфляй», «Бьюти», «Примавера», «Монтана», «Феличита». Классическая двухчасовая прогулка —

от гостиницы к ХХС и обратно — стоит от 550 рублей. Данные за прошлый год.

Место, куда упал джип с шампанским

26 января внедорожник Honda, груженный игристым, падал с эстакады на Третьем кольце несколько десятков метров и окончил свой путь на местном мелководье. Все живы — Москва-река оказалась джиперам по колено. Не они первые — полгода назад неподалеку под воду ушла легковушка Jaguar. Да что ж такое!

«Матрешка»

с крыжовниковым, понимаешь ли, соусом.

Рыбное место

Точка, на которой ранним сентябрьским утром 2017 года встретились ради публичного акта половой любви видеоператор Александра Травка, секс-активистка Анастасия Рыбка и то ли случайный, то ли подставной гражданин.

Soluxe Club

Азиатский ресторан с помпой. Внешне не особо отличается от соседей по набережной, а внутри набит императорскими тканями, драгоценными камнями, статуями драконов в полный рост. Золотая молодежь черпает тут золотыми же ложками суп из ростков лотоса с озера Сиху (450 рублей), закусывая морскими гребешками с черными бобами (1900 рублей). На десерт принято раскуривать кальян.

«Erwin. РекаМореОкеан»

Totoro

Бадаевский завод

Mr.Drake

Бар. Не знаем, какую концепцию подразумевали владельцы, но ассоциаций с популярным рэпером тут никаких — одно только название. Вместо рэпчика тут дает хаус Даша Малыгина. Mr. Drake — брутальный кабак с кирпичными стенами, черными железными шкафами и «эко-халяльной», как подчеркивают повара, едой. А именно — пиццей с уткой, тартаром из говядины и рыбным томатным супом.

«Колбасный цех»

Новиковский ресторан. Сюда стоит заглянуть на горстку венских или страсбургских сосисок — местные мясо-молочные изделия готовят по рецептам 1938 года, когда в них еще не добавляли чего ни попадя. По пятницам в ресторане можно встретить мужчин из издательского дома Сondé Nast.

«Сыроварня»

Аркадий Новиков обеспечил окрестности не только мясной, но и кисломолочной продукцией. Отборный сыр отмачивают прямо перед вами. Здешнюю пиццу выносят на дубовом срезе. Именно эта «Сыроварня» считается лучшей в городе.

Koi Дары моря. Шеф — истинный китаец — следит за нарезкой сашими по скайпу прямиком из Пекина. Членистоногих везут самолетами с Шри-Ланки, Мальдив, Сейшельских островов, Камчатки и Японии. Местный аттракцион — аквариумы с разнокалиберными устрицами.

No Far Поклонницы сериала «Клон», ликуйте: появилась возможность отведать блюд со стола главной героини Жади. Спасибо ударному дуэту Уильяма Ламберти и Аркадия Новикова — гастроглыбы в ответе за ближневосточный ресторан No Far. За аутентичность не волнуйтесь: тут крутят дурмеки и замешивают хумус под строгим надзором сушефа-израильтянина.