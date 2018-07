В Москве и Санкт-Петербурге пройдет йога-фестиваль Wanderlust 108

Первый Wanderlust состоялся в США благодаря любителям йоги Джеффу Красно и Скайлеру Гранту. Они решили объединить спорт с хорошей музыкой и получили самый масштабный йога-фестиваль в мире. В России он пройдет во второй раз: 11 августа в Санкт-Петербурге в Юсуповском саду и 18 августа в московском парке Красная Пресня.

Основная часть Wanderlust 108 — это спортивный триатлон, включающий забег на 5 км с предварительной разминкой от тренеров adidas Coach League, потоковые занятия йогой с Лоренсом Джеем и 45-минутную медитацию от Макса Кириченко и Юлии Чай (студия Generation Yoga). Все это пройдет под музыкальное сопровождение DJ Masha Zdrok, которая органично вписывает в электронные сеты звучание мантр. После основной части до самого вечера будет работать Главная сцена с тренировками на любой вкус. Кроме того, гостям в Москве и в Петербурге будет доступно еще много разных активностей — отличный повод взять билеты на оба Wanderlust'а.

Москва

Занятие по стретчингу от призера Чемпионатов мира по художественной гимнастике Самиры Мустафаевой под DJ-сет;

Тренировка Zumba от adidas;

Тренировка от Школы идеального тела #sekta;

Exos — функциональная тренировка от adidas.

Санкт-Петербург

«Чувствуя тело и открывая сознание через танец» от актрисы «Ленинград Центра» Кейко Ли.

​Суставная гимнастика и поппинг от Олега Гладких, студия Дианы Вишневой Context Pro.

Стретчинг от призера Чемпионатов мира по художественной гимнастике Самиры Мустафаевой

Power Yoga c Максимом Хорохориным, идеологом Hot Yoga 36.

В Лектории пройдут лекции и мастер-классы о питании, спорте и психологии, а на Kula маркете можно будет найти всю экипировку для йоги, от одежды до украшений и органической косметики. Кастомизировать новый коврик помогут в поп-ап сторе adidas.

Лето — это фан, солнце и друзья И фестивали! Живые, яркие! Как Wanderlust ‍ Мы с нетерпением ждём, когда начнём анонсировать программу — уж очень она будет крутой А пока вы ещё можете успеть купить билет по самой низкой цене #Wanderlust2018 #Wanderlust108 #adidaswanderlust #wanderlustmoscow #wanderlustspb #wanderlustrussia #FindYourTrueNorth #йога #бег #зож #спорт

A post shared by Wanderlust Russia (@wanderlust_russia) on Jun 24, 2018 at 3:08am PDT