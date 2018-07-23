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9 причин отправиться в Сингапур
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9 причин отправиться в Сингапур 

Harper’s Bazaar 23 июля 2018
Фото: Harper’s Bazaar
С наступлением холодов нас ожидаемо тянет в теплые края. К сожалению, решиться на долгий перелет в экзотическую страну всегда сложно, но у нас есть несколько веских причин вписать в свои планы Сингапур.
Во-первых, мало какой город совмещает в себе сумасшедшую энергию мегаполиса и возможность насладиться богатой коллекцией искусства. Начните исследование Сингапура с панорамного вида, который открывается с колеса обозрения Singapore Flyer. Затем отправляйтесь в парк Gardens by the Bay — не забудьте захватить корзинку для пикника. Стоит выделить целый день для посещения музея науки и искусства ArtScience Museum. Помимо впечатляющего 60-метрового фасада, музей известен тем, что он первым в мире выбрал своей темой исследование роли творчества в науке и обществе. Чтобы закрепить полученные знания, остановитесь на коктейль в баре BAY@5: там гости могут взять холст с масляными красками и творить самостоятельно — вид определенно располагает. Знакомство с городом завершите круизом, обычно они начинаются с набережной Marina Bay.
Конечно, дальнее путешествие не может длиться один-два дня. Удобнее всего остановиться в Mandarin Oriental: там у вас будет круглосуточный вид на мегаполис и залив, а также билеты во все главные достопримечательности. В качестве бонуса отель организует романтичную лодочную прогулку на закате. Вероятно, после нее вам захочется туда вернуться, но уже для организации свадебного торжества.
Не можем не добавить, что Сингапур — еще и подходящее направление для любителей гастрономического туризма, особенно тех, кто уже изучил все европейские кухни. Приступайте к исследованию кулинарных традиций Азии с чаепития: это поможет погрузиться в медитативную атмосферу страны и настроиться на новые впечатления. Самым любопытным советуем познакомиться с теорией кантонской кухни (также известной под названием Юэ), книгу о ней вам с радостью предоставят в Mandarin Oriental. Кстати, если вы выберете их программу Discover and Dine at Cherry Garden, шеф-повар отеля Хон Чау отведет вас на знаменитый рынок Chinatown Wet Market. Он точно соответствует каноническому образу шумного азиатского рынка со свежими морепродуктами, специями и сухофруктами. Действительно нужен гид, чтобы не потеряться во всем его многообразии. После посетите мастер-класс по приготовлению димсамов в ресторане Cherry Garden и попробуйте свои творения на бранче. Обязательно устройте по возвращении домой вечеринку и удивите кулинарными навыками друзей.
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