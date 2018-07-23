Морж Миша научился крякать

«Браво, Миша, браво!» В Приморском океанариуме морж научился крякать по утиному. В репертуаре морской звезды теперь ещё один трюк. Он мастерски овладел языком этих птиц. Специально моржа никто не обучал. Специалисты океанариума подчеркивают, что сам научился. Дрессировщики теперь только закрепляют этот навык.

Теперь в копилке у Миши больше 40-а номеров. Млекопитающий — артист с характером, он работает по двум программам — длинной и короткой. Причём с какой он выйдет к зрителям, решать только Мише, всё от настроения зависит. Но тем не менее, морж с удовольствием принимает аплодисменты.