Ещё
Жители районов Нижегородской области просят Глеба Никитина сделать «Поезда здоровья» регулярными
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Жители районов Нижегородской области просят Глеба Никитина сделать «Поезда здоровья» регулярными 

Нижегородская правда 23 июля 2018
Фото: Нижегородская правда
Фото с сатйа government-nnov.ruЖители районов Нижегородской области просят Глеба Никитина сделать «Поезда здоровья» регулярнымиВторой месяц в рамках реализации инициативы главы региона Глеба Никитина «Доступная медицина» мобильные диагностические лаборатории — «Поезда здоровья» — продолжают работу в Нижегородской области.
В период с 15 июня по 19 июля автопоезда северного и южного направлений побывали в 51 населенном пункте 22 районов Нижегородской области.
Обследовано более 11 220 пациентов, специалистами проведено свыше 19 127 консультаций. На дообследование направлено 5 911 и 880 — на госпитализацию. 8 776 пациентов получили рекомендации по лечению.
«Поезд здоровья» северного направления завершил работу в Тонкинском, Тоншаевском, Шахунском, Ветлужском, Уренском, Шарангском, Воскресенском, Краснобаковском, Варнавинском, Семеновском и Ковернинском районах.
«Южный» автопоезд побывал в Бутурлинском, Большемурашкинском, Княгининском районах, в городе Сергач, в Пильнинском, Сеченовском, Краснооктябрьском, Гагинском, Большеболдинско и Починковском районах Нижегородской области.
«В каждом районе, в каждом населенном пункте мы принимаем всех, кому нужны консультации специалистов. Нагрузка на врачей и на аппаратуру идет достаточно интенсивная. Тем не менее, и пациенты, и врачи районных больниц, и специалисты мобильных лабораторий единодушны во мнении, что такая работа должна быть системной», — отметил руководитель «Южного поезда», заместитель главного врача, руководитель стационара №1 Нижегородского областного онкологического диспансера Анатолий Володин.
Изо дня в день наибольшим спросом у жителей районов старшего возраста пользуются консультации кардиолога, невролога и офтальмолога, а у тех, кто еще только растет, самым востребованным оказался детский стоматолог.
По словам врача-стоматолога Автозаводской районной поликлиники Юлии Андроповой для многих жителей отдаленных поселков добраться до узких специалистов не только в Нижний Новгород, но даже в районный центр бывает тяжело, в первую очередь это касается пожилых людей, инвалидов, молодых матерей с маленькими детьми. «Именно поэтому работа „Поездов здоровья“ очень важна и должна быть продолжена уже на регулярной основе», — подчеркнула Юлия Андропова.
Мать двух малолетних дочерей и заведующая детским садом рабочего поселка им. Разина Марина Буярова после посещения специалистов мобильных диагностических лабораторий добавила: «Для каждой мамы здоровье детей — это самое важное. Мы сегодня посетили специалистов, которых в районе нет, и очень этим довольны. Когда одному ребенку два годика, а другому еще нет восьми, поехать, например, в Нижний Новгород — это далеко и достаточно проблематично. Мы просим главу региона сделать работу таких „Поездов здоровья“ регулярной».
По инициативе жителей в «Поездах здоровья» заведены «Книги отзывов», в которых все желающие могут оставить запись о работе специалистов мобильных диагностических лабораторий. Пациенты единодушно отмечают высокий профессионализм и внимательное отношение к себе со стороны врачей.
Нижегородская правда: последние новости
400 метров здоровья. В больнице им. Н.А.Семашко появился специальный маршрут для пациентов Это будет самая лучшая детская площадка в городе! Актуальный репортаж с Автозавода Дорожка здоровья откроется территории областной клинической больницы им. Н.А.Семашко
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Ляпы в советских мультиках13
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино2
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение