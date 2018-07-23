Жители районов Нижегородской области просят Глеба Никитина сделать «Поезда здоровья» регулярными

Фото с сатйа government-nnov.ruЖители районов Нижегородской области просят Глеба Никитина сделать «Поезда здоровья» регулярнымиВторой месяц в рамках реализации инициативы главы региона Глеба Никитина «Доступная медицина» мобильные диагностические лаборатории — «Поезда здоровья» — продолжают работу в Нижегородской области.

В период с 15 июня по 19 июля автопоезда северного и южного направлений побывали в 51 населенном пункте 22 районов Нижегородской области.

Обследовано более 11 220 пациентов, специалистами проведено свыше 19 127 консультаций. На дообследование направлено 5 911 и 880 — на госпитализацию. 8 776 пациентов получили рекомендации по лечению.

«Поезд здоровья» северного направления завершил работу в Тонкинском, Тоншаевском, Шахунском, Ветлужском, Уренском, Шарангском, Воскресенском, Краснобаковском, Варнавинском, Семеновском и Ковернинском районах.

«Южный» автопоезд побывал в Бутурлинском, Большемурашкинском, Княгининском районах, в городе Сергач, в Пильнинском, Сеченовском, Краснооктябрьском, Гагинском, Большеболдинско и Починковском районах Нижегородской области.

«В каждом районе, в каждом населенном пункте мы принимаем всех, кому нужны консультации специалистов. Нагрузка на врачей и на аппаратуру идет достаточно интенсивная. Тем не менее, и пациенты, и врачи районных больниц, и специалисты мобильных лабораторий единодушны во мнении, что такая работа должна быть системной», — отметил руководитель «Южного поезда», заместитель главного врача, руководитель стационара №1 Нижегородского областного онкологического диспансера Анатолий Володин

Изо дня в день наибольшим спросом у жителей районов старшего возраста пользуются консультации кардиолога, невролога и офтальмолога, а у тех, кто еще только растет, самым востребованным оказался детский стоматолог.

По словам врача-стоматолога Автозаводской районной поликлиники Юлии Андроповой для многих жителей отдаленных поселков добраться до узких специалистов не только в Нижний Новгород, но даже в районный центр бывает тяжело, в первую очередь это касается пожилых людей, инвалидов, молодых матерей с маленькими детьми. «Именно поэтому работа „Поездов здоровья“ очень важна и должна быть продолжена уже на регулярной основе», — подчеркнула Юлия Андропова.

Мать двух малолетних дочерей и заведующая детским садом рабочего поселка им. Разина Марина Буярова после посещения специалистов мобильных диагностических лабораторий добавила: «Для каждой мамы здоровье детей — это самое важное. Мы сегодня посетили специалистов, которых в районе нет, и очень этим довольны. Когда одному ребенку два годика, а другому еще нет восьми, поехать, например, в Нижний Новгород — это далеко и достаточно проблематично. Мы просим главу региона сделать работу таких „Поездов здоровья“ регулярной».

По инициативе жителей в «Поездах здоровья» заведены «Книги отзывов», в которых все желающие могут оставить запись о работе специалистов мобильных диагностических лабораторий. Пациенты единодушно отмечают высокий профессионализм и внимательное отношение к себе со стороны врачей.