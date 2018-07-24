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Итальянские берсальеры выступят на фестивале «Спасская башня» в Москве
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Итальянские берсальеры выступят на фестивале «Спасская башня» в Москве 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: Ревизор.ru
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Оркестр элитных итальянских стрелков — берсальеров выступит на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» в Москве, сообщили во вторник в пресс-службе фестиваля.
Берсальеры — стрелки в итальянской армии, особый род войск, элитные высокомобильные пехотные части.
Итальянские берсальеры выступят на Фестивале «Спасская башня»Итальянские берсальеры
"В этом году зрителей фестиваля «Спасская башня» ждёт захватывающее выступление оркестра берсальеров из города Сан-Дона-ди-Пьяве. Оркестр берсальеров из города Сан-Дона-ди-Пьяве был основан в 1966 году в качестве музыкального коллектива местного отделения берсальеров, который считается представителем исторической области Италии, известной как «Бассо Пьяве», — говорится в сообщении.
Сейчас в состав оркестра входят 35 музыкантов, среди которых отставные берсальеры, некогда служившие в рядах итальянских вооруженных сил, обычные музыканты и энтузиасты.
В пресс-службе фестиваля отметили, что этот оркестр принимает участие в целом ряде важных международных музыкальных форумов. На их счету выступления во Франции, Германии, Бельгии, Египте, Испании и Австрии.
В 2018 году XI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет с 24 августа по 2 сентября. Место проведения — Красная площадь. Также сообщается, что программу выступлений на манеже по традиции формирует Кремлевская школа верховой езды (КШВЕ).
МИА «Россия сегодня» выступает официальным информационным агентством Фестиваля «Спасская башня».
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