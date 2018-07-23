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23 августа на ВДНХ пройдет III Международный православный молодежный форум
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23 августа на ВДНХ пройдет III Международный православный молодежный форум 

Префектура САО города Москвы 23 июля 2018
Фото: Префектура САО города Москвы
Его участников ждет встреча со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также познавательные лекции, интерактивные выставки, мастер-классы и спортивные тренировки. На Форуме организуют презентации около 50 перспективных проектов в рамках пяти тематических направлений: «Православие, миссионерство и добровольчество — фундаментальная основа жизни», «Православие: современные технологии и традиции в искусстве и производстве», «Православие, история и культура — духовное наследие народов», «Православная молодежь: миссия церкви в цифровую эпоху», Православная молодежь: наш выбор — спорт и здоровый образ жизни". Лучшие из представленных проектов будут удостоены грантов Святейшего Патриарха и Мэра Москвы.
III Международный православный форум — главное событие года для православной молодежи. На этот раз он будет проходить 23 августа, с 11.00 до 19.00, в павильоне №75 на ВДНХ. Как и в прошлые годы, с молодыми людьми встретится Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его Святейшество выступит с приветственным словом и ответит на вопросы молодых людей.
В Форуме примут участие порядка 50 перспективных молодежных проектов в различных сферах: фермерства и архитектуры, высоких технологий и дизайна, традиционных ремесел и искусства, образования и спорта, культуры и волонтерства. Представители проектов-участников проведут для посетителей лекции, мастер-классы, показательные выступления, спортивные тренировки, интеллектуальные игры и викторины. Всего запланировано более 350 часов интерактивных программ!
Важной частью программы Форума будет инклюзивное образование и работа с людьми с особенностями здоровья. В секции «Православие, миссионерство и добровольчество — фундаментальная основа жизни» все желающие познакомятся с проектом «Вижу смысл». Его цель — пояснить средствами кинематографии суть абстрактных образов (например, образов из молитв). Глухим и слабослышащим людям зачастую трудно понять смысл слов, обозначающих то, что нельзя увидеть. Социальная киностудия «Жираф» из Санкт-Петербурга, которая успешно реализует этот проект, в прошлом году была удостоена Президентского гранта для НКО.
Слабовидящим людям помогает музейно-реабилитационный проект «Мы живем в Мире». Его волонтеры — художники, врачи и педагоги из Чебоксар — создают тактильные картины с тифлокомментированием (кратким описанием предмета или действия, которые могут быть непонятны без специального пояснения). Такие картины также можно будет увидеть на Форуме.
В этой же секции будет представлен миссионерский автобус-храм из Татарстана. Он предназначен для возрождения церковной жизни в районах, где нет ни одного православного храма. В транспортном средстве проводятся богослужения и церковные таинства.
Полюбоваться на «храмовую архитектуру XXI века» можно будет на секции «Православие: современные технологии и традиции в искусстве и производстве». Выпускники ведущего архитектурного вуза страны — МАРХИ — презентуют оригинальные решения в сфере архитектуры храмов, оформления их интерьеров и ландшафтного дизайна прихрамовых территорий.
Участники проекта «Общее дело» поделятся своим опытом реставрации деревянных храмов севера России. Уже много лет волонтеры возрождают шедевры деревянного зодчества в Архангельской и Вологодской областях, республиках Карелия и Коми.
Секция «Православная молодежь: миссия церкви в цифровую эпоху» познакомит с последними трендами в сфере высоких технологий. Например, гости фестиваля совершат удивительную виртуальную экскурсию по храму с помощью VR-шлема и пообщаются с ведущими медийного проекта «Батюшка-онлайн».
Тему «Православие, история и культура — духовное наследие народов» раскроют, в частности, представители поискового объединения «Рубеж». Они расскажут о своих полевых экспедициях и проведут выставку артефактов времен Великой Отечественной войны.
А в рамках тематической секции «Православная молодежь: спорт и здоровый образ жизни» все посетители Форума смогут сдать нормы ГТО (для участия в сдаче необходимо предъявить медицинскую справку), посмотреть показательные выступления именитых спортсменов и поучаствовать в спортивных мастер-классах.
Форум организует Синодальный отдел по делам молодежи Русской Православной Церкви совместно с Правительством Москвы.
Вход свободный. Посетителям нужно предварительно зарегистрироваться на официальном сайте http://pravoslavieforum.ru
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