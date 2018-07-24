Фестиваль «Горький fest» завершит работу в Нижнем Новгороде 25 июля

25 июля в 18.00 на Нижне-Волжской набережной состоится торжественная церемония закрытия летнего кинотеатра II фестиваля нового российского кино «Горький fest».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в мероприятии примут участие руководители города, организаторы фестиваля и звезды кино.

Откроет церемонию ВИА «Натанцы». Затем состоится футбольная викторина. Те, кто правильно ответит на вопросы, получат в подарок футбольные мячи.

Также весь вечер на площадке летнего кинотеатра будут работать интерактивные площадки — 3D-фотозона «Красная дорожка» и фотозона, посвященная фильму «Жмурки». Для удобства посетителей организован фудкорт.

Напомним, что нижегородцы попали на красную дорожку кинофестиваля «Горький fest» 20 июля.

Ранее также сообщалось, что открытые показы кинофестиваля «Горький fest» пройдут в Нижнем Новгоhttp://newsroom24.ru/news/art/174187/?sphrase_id=229093роде