Фестиваль «Горький fest» завершит работу в Нижнем Новгороде 25 июля 

25 июля в 18.00 на Нижне-Волжской набережной состоится торжественная церемония закрытия летнего кинотеатра II фестиваля нового российского кино «Горький fest».
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в мероприятии примут участие руководители города, организаторы фестиваля и звезды кино.
Откроет церемонию ВИА «Натанцы». Затем состоится футбольная викторина. Те, кто правильно ответит на вопросы, получат в подарок футбольные мячи.
В 19.00 начнется показ фильма «Лед» режиссера Олега Трофимова. В числе приглашенных на церемонию закрытия — актриса театра и кино Ксения Лаврова-Глинка, исполнившая одну из ролей в этой мелодраме. В 20.30 зрители увидят фильм «Тренер» режиссера Данилы Козловского.
Также весь вечер на площадке летнего кинотеатра будут работать интерактивные площадки — 3D-фотозона «Красная дорожка» и фотозона, посвященная фильму «Жмурки». Для удобства посетителей организован фудкорт.
Напомним, что нижегородцы попали на красную дорожку кинофестиваля «Горький fest» 20 июля.
Ранее также сообщалось, что открытые показы кинофестиваля «Горький fest» пройдут в Нижнем Новгоhttp://newsroom24.ru/news/art/174187/?sphrase_id=229093роде