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Премьеры недели: 2 новых сериала с 23 по 29 июля
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Премьеры недели: 2 новых сериала с 23 по 29 июля 

Ivi.ru 23 июля 2018
Фото: Ivi.ru
Комедия для всей семьи и антология ужасов. Девиз этой сериальной недели — «яркий контраст».
Новый человек
Дата премьеры: 23 июля
Канал: СТС, Россия (с 30 июля)
В ролях: Владимир Епифанцев, Татьяна Арнтгольц, Максим Виторган, Виталий Егоров, Олег Масленников-Войтов, Елена Бирюкова, Тимур Еремеев, Вилен Бабичев
Наутилус Медиа
О чем: Саша всегда любил хоккей больше всего и всех, даже семья занимала в его жизни второе место. Когда его дисквалифицировали, в жизни героя появилось место для тусовок, алкоголя, любовницы — снова было не до семьи. И только когда Саша истратил все силы и деньги, он решил наконец вернуться к близким, которые, как оказалось, уже нашли ему замену.
Кому смотреть: любителям сериалов СТС в целом и семейных комедий в частности. Кстати, на ivi сериал стартует раньше, чем на ТВ.
Касл-Рок / Castle Rock
Дата премьеры: 25 июля
Канал: Hulu, США  В ролях: Мелани Лински, Скотт Гленн, Андре Холлэнд, Джейн Леви, Терри О’Куинн, Билл Скарсгард, Сисси Спейсек, Калил Харрис
Bad Robot
О чем: экранизированные произведения Стивена «Короля ужасов» Кинга, действие которых разворачивается в маленьком, но опасном и непредсказуемом городке Касл-Рок, штат Мэн.
Кому смотреть: тем, кто без ума от произведений Стивена Кинга.
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