Премьеры недели: 2 новых сериала с 23 по 29 июля

Комедия для всей семьи и антология ужасов. Девиз этой сериальной недели — «яркий контраст».

Новый человек

Дата премьеры: 23 июля

Канал: СТС, Россия (с 30 июля)

Наутилус Медиа

О чем: Саша всегда любил хоккей больше всего и всех, даже семья занимала в его жизни второе место. Когда его дисквалифицировали, в жизни героя появилось место для тусовок, алкоголя, любовницы — снова было не до семьи. И только когда Саша истратил все силы и деньги, он решил наконец вернуться к близким, которые, как оказалось, уже нашли ему замену.

Кому смотреть: любителям сериалов СТС в целом и семейных комедий в частности. Кстати, на ivi сериал стартует раньше, чем на ТВ.

Касл-Рок / Castle Rock

Дата премьеры: 25 июля

Bad Robot

О чем: экранизированные произведения Стивена «Короля ужасов» Кинга, действие которых разворачивается в маленьком, но опасном и непредсказуемом городке Касл-Рок, штат Мэн.

Кому смотреть: тем, кто без ума от произведений Стивена Кинга.