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ЛГБТ-вандал, испортивший граффити с Черчесовым и Бодровым, сравнил последнего с Гитлером
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ЛГБТ-вандал, испортивший граффити с Черчесовым и Бодровым, сравнил последнего с Гитлером 

Пятый канал 23 июля 2018
Фото: Пятый канал
ЛГБТ-активист Анатолий Обросков, выступающий под псевдонимом «хЕваx», сравнивает Данилу Багрова с диктатором Третьего рейха Адольфом Гитлером.
По его словам, и фюрер фашисткой Германии, и герой Балабанова являются антисемитами и гомофобами — первый достиг в этом апогея, а второй опасен тем, что транслирует идеи ксенофобии.
— Я очень хорошо отношусь к таланту Балабанова и Сергея Бодрова. Но речь идет о конкретном киногерое и о том, что он несет нашей многонациональной стране. Если будут приводится в жизнь ксенофобские идеи Данилы, то нас ждет гражданская война и разрушение, — поясняет ЛГБТ-активист.
Обросков отмечает, что акты вандализма на значимых объектах уличного искусства Петербурга призваны обратить внимание проблемы, с которыми в обществе сталкиваются меньшинства, и начать диалог.
Что касается граффити с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, Анатолий поясняет — чемпионат мира не должен был проводиться в стране, в которой главенствует гомофобия.
Ранее Пятый канал рассказывал об испорченных граффити Сергея Бордова и Станислава Черчесов.
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