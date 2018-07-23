ЛГБТ-вандал, испортивший граффити с Черчесовым и Бодровым, сравнил последнего с Гитлером

По его словам, и фюрер фашисткой Германии, и герой Балабанова являются антисемитами и гомофобами — первый достиг в этом апогея, а второй опасен тем, что транслирует идеи ксенофобии.

— Я очень хорошо отношусь к таланту Балабанова и Сергея Бодрова . Но речь идет о конкретном киногерое и о том, что он несет нашей многонациональной стране. Если будут приводится в жизнь ксенофобские идеи Данилы, то нас ждет гражданская война и разрушение, — поясняет ЛГБТ-активист.

Обросков отмечает, что акты вандализма на значимых объектах уличного искусства Петербурга призваны обратить внимание проблемы, с которыми в обществе сталкиваются меньшинства, и начать диалог.

Что касается граффити с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, Анатолий поясняет — чемпионат мира не должен был проводиться в стране, в которой главенствует гомофобия.