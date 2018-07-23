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Вешняковцам рассказали об инфраструктуре района
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Вешняковцам рассказали об инфраструктуре района 

Управа района Вешняки 23 июля 2018
Фото: Управа района Вешняки
Глава управы района Сергей Махов рассказал об инфраструктуре нашего района.
В настоящее время на территории Вешняков расположены семь образовательных комплексов, к ним относится 21 детское дошкольное учреждение и 14 школ.
Из учреждений сферы здравоохранения в районе находятся 4 взрослые поликлиники и 2 детские.
К услугам вешняковцев работают 4 учреждения социальной защиты населения, а также многофункциональный центр «Мои документы», открытый в 2013 году.
Организацией досуга населения занимаются 7 учреждений культуры и 6 — спорта и досуга. Дополнительно в районе имеется 28 оборудованных спортивных площадок.
К сфере потребительского рынка относятся 422 предприятия торговли, 106 предприятий бытового обслуживания и 42 предприятия общественного питания.
Для верующих жителей есть 4 объекта религиозного назначения.
А отдохнуть на природе в нашем районе вешняковцы могут в парке у прудов «Радуга» и лесопарке «Кусково».
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