Вешняковцам рассказали об инфраструктуре района

Глава управы района Сергей Махов рассказал об инфраструктуре нашего района.

В настоящее время на территории Вешняков расположены семь образовательных комплексов, к ним относится 21 детское дошкольное учреждение и 14 школ.

Из учреждений сферы здравоохранения в районе находятся 4 взрослые поликлиники и 2 детские.

К услугам вешняковцев работают 4 учреждения социальной защиты населения, а также многофункциональный центр «Мои документы», открытый в 2013 году.

Организацией досуга населения занимаются 7 учреждений культуры и 6 — спорта и досуга. Дополнительно в районе имеется 28 оборудованных спортивных площадок.

К сфере потребительского рынка относятся 422 предприятия торговли, 106 предприятий бытового обслуживания и 42 предприятия общественного питания.

Для верующих жителей есть 4 объекта религиозного назначения.

А отдохнуть на природе в нашем районе вешняковцы могут в парке у прудов «Радуга» и лесопарке «Кусково».