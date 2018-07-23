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Пленэр «Живописный» прошел в Хорошево-Мневниках
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Пленэр «Живописный» прошел в Хорошево-Мневниках 

Управа района Хорошево-Мневники 23 июля 2018
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В районе Хорошево-Мневники состоялся пленэр «Живописный», организатором которого выступил Дом культуры «Берендей».
— Участники рисовали символ нашего района — мост «Живописный». Дети добавляли в свою картину воздушные шарики, машину с мороженым, зайцев и цветы. Взрослые — милых жучков в шляпах, сидящих на дереве, и фиолетовые облака. Небоскребы, бассейны и летающие торговые центры добавить почему-то никто не захотел. Похоже, жители нашего района любят природу и ценят ландшафт, который их окружает, — рассказали в пресс-службе учреждения.
Мероприятие проводилось в рамках сетевой акции «Город будущего», в которой приняли участие 80 культурных центров Москвы. Посмотреть работы можно будет на выставке в КЦ «Москвич» с 14 по 31 августа. (ео)
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