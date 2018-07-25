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«Что стало-то с человеком?»: Светлану Устинову на новом снимке сочли непривлекательной
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«Что стало-то с человеком?»: Светлану Устинову на новом снимке сочли непривлекательной 

Eva.ru 21 час назад
Фото: Eva.ru
Российская актриса Светлана Устинова, известная зрителю по фильму «Бумер» и сериалу «Разведчицы», всегда радовала своих поклонников многогранным талантом. Обладая нестандартной внешностью, она слывет одной из самых красивых российских актрис. Однако один из снимков Светланы заставил публику усомниться в верности этого утверждения.
36-летнюю Светлану Устинову нельзя назвать классической красавицей, однако ее внешность невольно привлекает внимание публики. Кроме того, актриса обладает прекрасным вкусом, с чем согласны даже самые строгие модные критики. Однако один из недавних снимков Светланы поколебал уверенность поклонников в ее красоте. На фото актриса напомнила публике женщину из 70-х годов прошлого века из-за свойственных тому времени прически и макияжа, а также яркой блузки с абстрактным принтом. Однако многие пришли к выводу, что такой образ актрису не красит, а чересчур исхудавшее лицо и вовсе лишает привлекательности.
«А почему вы не удалите бородавку на брови, вы же актриса. видно же, как будто прыщ!» «На зверева похожа, никакой привлекательности и в помине нет» «Постарела как-то и слишком исхудала, уже изможденной выглядит» «Боже! Что стало-то с человеком? И так красоткой не была, а с таким макияжем и худобой аж жуть.» «Безумно неудачное фото» Кстати, еще в прошлом году актрису заподозрили в том, что она подвергла себя популярной в последнее время среди знаменитостей процедуре — удалению комков Биша, и результат сочли неважным. По мнению поклонников, Светлана сильно изменилась, причем не в лучшую сторону.
При этом многие считают Устинову очень красивой женщиной, но полагают, что красота ее относится к разряду той, что не бросается в глаза и неуловима с первого взгляда. Но чем дольше смотришь на нее, тем сильнее проявляется и открывается ее красота, глубокая и неповторимая! А модные критики отмечают ее стиль и уверены, что Светлана относится к тем артисткам, у которых определенно есть изюминка.
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