«Сплошная интрига»: Светлана Ходченкова разожгла любопытство поклонников снимком топлес 

Светлана Ходченкова, как и многие другие знаменитости, променяла непредсказуемое московское лето на отдых в солнечной Марбелье, откуда радует своих поклонников яркими отпускными снимками. А одна из последних фотографий разожгла жгучее любопытство публики, так как на отдых актриса явно отправилась не одна.
Светлана Ходченкова проводит отпуск в Испании и уже успела порадовать поклонников фотографиями в бикини, предоставив им возможность насладиться своей безупречной фигурой. Видимо, отдых протекает прекрасно, поскольку на демонстрации купальника актриса не остановилась, а еще больше взволновала почитателей откровенным, но в то же время весьма целомудренным снимком. На черно-белом фото Светлана позирует со спины, сидя на террасе гостиничного номера и наслаждаясь утренним кофе. При этом женщина обнажена по пояс, однако все лишнее тщательно скрыто от посторонних глаз.
Вновь увидев точеную фигуру Светланы, поклонники завалили ее комплиментами, называя не иначе, как богиней. Но снимок неимоверно разжег любопытство публики, которая принялась гадать — кто же этот счастливый фотограф, для которого явно приготовлена вторая чашка кофе. «Сексуально и ни грамма пошлости!» «Очень здорово! А кто снимает?» «Для кого вторая кружка кофе? Сплошная интрига» «Эх уведут, уведут дивчину! Красивая— главное что б счастливая!» Такой интерес к личной жизни Ходченковой понятен — после развода с актером Владимиром Яглычем и неудавшегося романа с бизнесменом Георгием Петришиным она перестала откровенничать о «делах сердечных». В сети давно ходят слухи, что у актрисы новый роман и дело даже движется к свадьбе, но кто стал избранником Ходченковой — неизвестно. При этом многие убеждены, что новым возлюбленным актрисы стал все тот же Георгий Петришин. Сама Светлана продолжает стойко хранить тайну своей личной жизни.