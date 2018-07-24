«Сплошная интрига»: Светлана Ходченкова разожгла любопытство поклонников снимком топлес

Светлана Ходченкова , как и многие другие знаменитости, променяла непредсказуемое московское лето на отдых в солнечной Марбелье, откуда радует своих поклонников яркими отпускными снимками. А одна из последних фотографий разожгла жгучее любопытство публики, так как на отдых актриса явно отправилась не одна.

Светлана Ходченкова проводит отпуск в Испании и уже успела порадовать поклонников фотографиями в бикини, предоставив им возможность насладиться своей безупречной фигурой. Видимо, отдых протекает прекрасно, поскольку на демонстрации купальника актриса не остановилась, а еще больше взволновала почитателей откровенным, но в то же время весьма целомудренным снимком. На черно-белом фото Светлана позирует со спины, сидя на террасе гостиничного номера и наслаждаясь утренним кофе. При этом женщина обнажена по пояс, однако все лишнее тщательно скрыто от посторонних глаз.