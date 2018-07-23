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Дети из Хорошево-Мневников приняли участие в квесте «Восточные сказки»
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Дети из Хорошево-Мневников приняли участие в квесте «Восточные сказки» 

Управа района Хорошево-Мневники 23 июля 2018
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
На Карамышевской набережной состоялся квест «Восточные сказки» по мотивам произведений цикла «Тысяча и одна ночь». Его организовали специалисты клуба «Феникс».
— Мальчишки и девчонки с увлечением бегали с картами и искали нужные им станции, а затем выполняли разноплановые задания — искали послания «в песчаных барханах», ныряли за подсказками «в сухой бассейн», отгадывали вкус восточных сладостей и показывали свою спортивную подготовку, — рассказали в пресс-службе клуба «Феникс».
Итогом мероприятия стал общий танцевальный флешмоб, в ходе которого участники познакомились с восточным танцем халай и попытались его исполнить. (ео)
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