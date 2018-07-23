Морпехи России посетили музей города Цюаньчжоу в КНР

Члены команды, прибывшей для участия в конкурсе «Морской десант», ознакомились с историей города и уезда, осмотрела выставочные экспонаты. Экскурсоводы рассказали, что именно из этих мест начинается знаменитый «Шелковый путь».

Сборная команда морской пехоты России, участвующая в международном конкурсе «Морской десант-2018», в рамках культурной программы, организованной китайской стороной, посетила музей города Цюаньчжоу.

Команда ознакомилась с историей города и уезда, осмотрела выставочные экспонаты с раскопок, архитектурой и ремесленными производствами. Экскурсоводы рассказали, что именно отсюда начинается знаменитый «Шелковый путь».

Данное мероприятие было спланировано и проведено для отдыха участников конкурса перед приемом и обслуживанием техники и вооружения.

Вместе с командой России музей также посетили военнослужащие Исламской Республики Иран, Боливарианской