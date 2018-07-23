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Морпехи России посетили музей города Цюаньчжоу в КНР
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Морпехи России посетили музей города Цюаньчжоу в КНР 

ТК «Звезда» 23 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Члены команды, прибывшей для участия в конкурсе «Морской десант», ознакомились с историей города и уезда, осмотрела выставочные экспонаты. Экскурсоводы рассказали, что именно из этих мест начинается знаменитый «Шелковый путь».
Сборная команда морской пехоты России, участвующая в международном конкурсе «Морской десант-2018», в рамках культурной программы, организованной китайской стороной, посетила музей города Цюаньчжоу.
Команда ознакомилась с историей города и уезда, осмотрела выставочные экспонаты с раскопок, архитектурой и ремесленными производствами. Экскурсоводы рассказали, что именно отсюда начинается знаменитый «Шелковый путь».
Данное мероприятие было спланировано и проведено для отдыха участников конкурса перед приемом и обслуживанием техники и вооружения.
Вместе с командой России музей также посетили военнослужащие Исламской Республики Иран, Боливарианской
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