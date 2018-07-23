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Центр материнства Сергиева Посада получит отделение патологии новорожденных
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Центр материнства Сергиева Посада получит отделение патологии новорожденных 

РИА Новости 23 июля 2018
Фото: РИА Новости
москва, 23 ИЮЛ — риа нОВОСТИ. В Московской области выхаживают 90% детей, рожденных с экстремально низкой массой тела.
Отделение патологии новорожденных появится на базе Центра материнства и детства Сергиева Посада. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.
"Новое отделение позволит сделать систему оказания медпомощи новорожденным еще более качественной", — сказал он.
Министр добавил, что в Центре материнства и детства действует отделение реанимации новорожденных, в котором установлено все необходимое оборудование. Запустить работу отделения предполагают в конце года.
По словам Маркова, благодаря высокой оснащенности отделения реанимации и профессионализму врачей в центре получается выхаживать детей, рожденных с экстремально низкой массой тела. В клинике оказали медпомощь в отделении реанимации более 70 новорожденным. Около 80% из них были недоношенными. За всю историю нового отделения реанимации самый маленький пациент весил 900 граммов. Он появился на свет на шестом месяце беременности.
В настоящее время благодаря открытию в Подмосковье новых перинатальных центров удается выхаживать 90% детей, которые родились с экстремально низкой массой тела.
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