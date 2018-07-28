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Движение перекрыто на участке ул. Манежная из-за празднования Дня крещения Руси
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Движение перекрыто на участке ул. Манежная из-за празднования Дня крещения Руси 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Движение перекрыто 28 июля 2018 г. на ул. Манежная и еще на трех улицах в центре Москвы из-за мероприятий, приуроченных к празднованию Дня крещения Руси на Боровицкой площади. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
«Движение будет перекрыто 28 июля на четырех улицах в центре Москвы из-за мероприятий, приуроченных к празднованию Дня крещения Руси на Боровицкой площади. Так, с 8:00 до 13:00 28 июля движение будет перекрыто на участке ул. Волхонка от ул. Ленивка до Боровицкой площади», — говорится в сообщении.
Уточняется, что также с 7:00 до 13:00 28 июля движение перекрыто на участке ул. Манежная от Кремлевской набережной до Боровицкой площади. Кроме того, с 11:30 до 13:00 28 июля движение перекрыто на Большом Каменном мосту и ул. Знаменка.
«Вместе с тем с 8:00 до 11:30 28 июля движение ограничено на участке Боровицкой площади от ул. Знаменка до Большого Каменного моста», — добавили в инфоцентре.
Движение перекрыто на четырех улицах в центре Москвы из-за празднования Дня крещения Руси
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