Движение перекрыто на участке ул. Манежная из-за празднования Дня крещения Руси

Движение перекрыто 28 июля 2018 г. на ул. Манежная и еще на трех улицах в центре Москвы из-за мероприятий, приуроченных к празднованию Дня крещения Руси на Боровицкой площади. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

«Движение будет перекрыто 28 июля на четырех улицах в центре Москвы из-за мероприятий, приуроченных к празднованию Дня крещения Руси на Боровицкой площади. Так, с 8:00 до 13:00 28 июля движение будет перекрыто на участке ул. Волхонка от ул. Ленивка до Боровицкой площади», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также с 7:00 до 13:00 28 июля движение перекрыто на участке ул. Манежная от Кремлевской набережной до Боровицкой площади. Кроме того, с 11:30 до 13:00 28 июля движение перекрыто на Большом Каменном мосту и ул. Знаменка.

«Вместе с тем с 8:00 до 11:30 28 июля движение ограничено на участке Боровицкой площади от ул. Знаменка до Большого Каменного моста», — добавили в инфоцентре.

Движение перекрыто на четырех улицах в центре Москвы из-за празднования Дня крещения Руси