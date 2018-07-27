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Движение в центре столицы ограничат во время празднования Дня крещения Руси 28 июля
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Движение в центре столицы ограничат во время празднования Дня крещения Руси 28 июля 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Несколько участков улиц в центре столицы перекроют во время празднования Дня крещения Руси на Боровицкой площади. Об этом сообщается на едином транспортном портале.
В частности, перекрытия вводятся на улице Волхонка от улицы Ленивка до Боровицкой площади. Ограничения будут действовать 28 июля с 8:00 до 13:00. Также движение будет ограничено на Манежной улице от Кремлевской набережной до Боровицкой площади (с 7:00 до 13:00). На этих участках перекроют все полосы движения.
Помимо этого, с 8:00 до 11:30 нельзя будет проехать по крайней правой полосе Боровицкой площади от улицы Знаменка до Большого Каменного моста.
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