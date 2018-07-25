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Патриарх надеется, что празднование юбилея Крещения Руси «помирит» Украину
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Патриарх надеется, что празднование юбилея Крещения Руси «помирит» Украину 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что празднование 1030-летия крещения Руси будет способствовать преодолению разделений и расколов на Украине.
"Мы торжественно отпразднуем этот день (28 июля) в Москве, торжественные богослужения состоятся и в Киеве — матери городов русских, где произошло крещение. И будем надеяться, что празднование 1030-летия крещения Руси в том числе будет способствовать преодолению разделений, разногласий, расколов на украинской земле", — сказал патриарх, открывая в среду заседание Высшего церковного совета.
Говоря о смысле этого праздника, он отметил, что «для людей веры, людей Церкви это событие в первую очередь связано с тем, что свет Христов пришел на нашу землю».
"Мы никогда не должны терять из виду то, что все, что получилось в результате этого 1030-летнего периода нашей истории, все то развитие народа, страны, культуры, духовности, — все имеет своим истоком это великое историческое событие… Евангельское послание, прикоснувшись к сердцам и умам наших людей, преобразовало души наших предков и заложило глубочайшую духовную традицию, в рамках которой развивалась национальная жизнь, культура, образование, а позже наука", — сказал предстоятель РПЦ.
По мнению патриарха, возможно, благодаря этой христианской, православной традиции русскому народу удалось преодолеть те катаклизмы, с которыми он сталкивался на своем историческом пути.
Крещение Руси произошло в 988 году и связано с именем князя Владимира, которого историки назвали великим, Церковь — святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Праздник Крещения Руси, по сложившейся традиции, отмечается в день памяти князя Владимира (28 июля).
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