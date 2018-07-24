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В день 1030-летия крещения Руси литургия пройдет на Соборной площади Кремля
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В день 1030-летия крещения Руси литургия пройдет на Соборной площади Кремля 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Праздник 1030-летия Крещения Руси будут отмечать почти во всех храмах Русской церкви, а одним из центров торжеств станет Соборная площадь Кремля, где впервые в новейшей истории России совершат литургию, сообщил РИА Новости глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви c обществом и СМИ Владимир Легойда.
"День крещения Руси будут традиционно отмечать практически во всех храмах. Центрами празднования станут Киев, Москва, Минск, Кишинев и другие города в других странах канонического присутствия Русской православной церкви", — сказал он.
В Москве, по его словам, будет совершена литургия на Соборной площади Кремля. Богослужение возглавят два патриарха — московский и всея Руси Кирилл и александрийский и всея Африки Феодор II. Как уточнил Легойда, богослужение на Соборной площади Кремля пройдет «впервые в новейшей истории России».
"По завершению литургии будет совершен молебен князю Владимиру и крестный ход к его памятнику на Боровицкой площади", — добавил он.
В свою очередь пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» уточнил, что богослужение под открытым небом решено провести в связи с тем, что на него «соберутся во множестве прихожане московских храмов и храмов Московской области». «Несколько тысяч человек мы здесь ожидаем», — отметил Волков.
По его словам, будут приниматься повышенные меры безопасности, вместе с тем пресс-секретарь патриарха заверил, что «все представители московских и областных приходов, которые Церковь направит для участия в богослужении, попадут в Кремль и будут молиться вместе с предстоятелем».
По окончании праздничного молебна на Боровицком холме патриарх Кирилл обратится с приветственным словом ко всем собравшимся и «вообще ко всем верным чадам Русской православной церкви», добавил Волков.
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