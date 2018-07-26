В центре Москвы в субботу перекроют движение на нескольких улицах

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости . Движение автомобилей ограничат на нескольких улицах в центре Москвы в связи с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Крещения Руси, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы

"С 7.00 до 13.00 полностью перекроют участок Манежной улицы от Кремлевской набережной до Боровицкой площади. С 8.00 до 13.00 проехать нельзя будет по улице Волхонке на участке от улицы Ленивки до Боровицкой площади. С 11.30 до 13.00 ограничат проезд по Большому Каменному мосту и улице Знаменке", — говорится в сообщении.

Также, согласно сообщению, с 8.00 до 11.30 будет перекрыта крайняя правая полоса на участке Боровицкой площади от улицы Знаменки до Большого Каменного моста.