Фестиваль-путешествие лаборатории «Человек Мира» пройдёт в Петербурге, Москве и Суздале

28 июля, Санкт-Петербург «Симфония труда» Русский Музей, Михайловский сад 11:00 — 21:00 «Симфония Труда» Композитор — Петр Айду

1 августа, Москва «Пробка мира» Новая Третьяковка, Парк «Музеон» 11:00 — 21:00 Масштабный однодневный спектакль-променад с участием более 100 артистов Второе действие фестиваля-путешествия — масштабный спектакль-променад «Пробка мира», в ходе которого множество машин самых разных времен припаркуются возле Третьяковской галереи на Крымском валу. Внутри ретро-авто участники лаборатории разыграют мини-спектакли, основанные на произведениях русской культуры, сделают инсталляции или поделятся реальными историями. Заглядывая в автомобили, зрители смогут встретить там самых неожиданных известных людей, пообщаться с ними, послушать их рассказы.

3 августа, Москва — Владимир Поезд «Состав Мира» (по приглашениям и регистрации) Ярославский вокзал в Москве, Владимир, Суздаль 11:00 — 15:00 11 сценических пространств в поезде, составленном из разных вагонов, где в движении между двумя городами пройдут спектакли, перфомансы и концерты

3 августа поезд, состоящий из 11 самых разных вагонов, станет сценическим пространством для нескольких спектаклей, перфомансов и музыкальных импровизации, которые пройдут в течение 4 часов пути от Москвы до Владимира. Поезд отправится с Ярославского вокзала в 11:00 и прибудет во Владимир в 15:30, где начнется следующий этап путешествия. Участников встретят большим обедом и пригласят на музыкальный джем в центре Суздаля, и день завершится показом фильма Андрея Тарковского Андрей Рублев » под открытым небом с помощью кинопередвижки. А после ночи на сеновале участники отправятся в массовый сплав, организованный проектом Река Мира, на лодках по Нерли.

11:00 Отправление театрального поезда с Ярославского вокзала 15:30 Трансфер из Владимира в Суздаль 17:00 — 18:30 — Большой русский обед в центре Суздаля от #девчатамира — женщины из местных деревень готовят блюда по старорусским рецептам и накрывают большие столы в живописных местах вокруг Суздаля 19:00 — 21:00 — Музыкальный джем на лугу в центре Суздаля 21:00 — 23:00 — показ фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев» под открытым небом с помощью кинопередвижки. 23:00 Ночь на сеновале

4 августа, Суздаль «Лавка мира» Суздаль, Ильин луг 11:00 — 21:00 Очередной этап фестиваля-путешествия «Человек Мира» пройдет в Суздальском Кремле, где художники примут участие в акции «Лавка Мира», расписывая лавки по авторским эскизам, создавая огненные скульптуры на реке Каменка и проводя театральные эксперименты в городской среде.

4 августа, Суздаль-Нерль «Река мира» (по приглашениям и регистрации) 10:00 — 14:00 Культурный массовый сплав на лодках по реке Нерль от проекта «Река мира».

Символичным сплавом по реке по направлению к храму Покрова на Нерли завершится грандиозные путешествие лаборатории «Человек Мира» — путешествие во времени — от индустриализма и грохота городов к природе, к истокам мира, к самому себе.