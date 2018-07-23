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Как живут люди в городе-побратиме Безансоне?
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Как живут люди в городе-побратиме Безансоне? 

tvernews.ru 23 июля 2018
Фото: tvernews.ru
В День города по традиции в Тверь приехали делегации из городов-побратимов. Представители французского Безансона привезли фильм о своем городе с титрами на русском языке, чтобы жители побратимской Твери смогли получше узнать о том, чем живут безансонцы.
На самом деле, практически тем же, чем и тверичане. Правда, во-первых, их намного меньше — 116 952 жителей (против 420 тысяч в Твери), а во-вторых, трамвай в Безансоне запущен в 2014 году и развивается, как экологический вид общественного транспорта.
Итак, «Добро пожаловать в страну времени. Здесь хорошо знают, что такое время».
В 1793 году швейцарец Межеван открыл первую часовую мастерскую, и до сих пор город, в котором проживает ныне свыше ста сорока тысяч человек, остается центром часовой индустрии Франции.
А ещё здесь любят старые камни, сыры, красивые пейзажи, творить, красиво одеваться, улыбаться, дышать свежим воздухом, веселиться и любить.
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