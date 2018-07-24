Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка 28 июля проводиться не будет

Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля 28 июля проводиться не будет в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси. Об этом сообщил центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

«В связи с проведением 28 июля 2018 г. торжественных мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси, церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в этот день Московский Кремль будет закрыт для посетителей с 9:30 до 14:00.

Отмечается, что церемониальный развод конных и пеших караулов Президентского полка проводится ежегодно с апреля по октябрь по субботам в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля.