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Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка 28 июля проводиться не будет
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Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка 28 июля проводиться не будет 

Агентство «Москва» 20 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля 28 июля проводиться не будет в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси. Об этом сообщил центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
«В связи с проведением 28 июля 2018 г. торжественных мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси, церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в этот день Московский Кремль будет закрыт для посетителей с 9:30 до 14:00.
Отмечается, что церемониальный развод конных и пеших караулов Президентского полка проводится ежегодно с апреля по октябрь по субботам в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля.
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