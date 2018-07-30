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В Адыгее пройдут мероприятия в честь 1030-летия Крещения Руси
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В Адыгее пройдут мероприятия в честь 1030-летия Крещения Руси 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МАЙКОП, 30 июля. /ТАСС/. Епархиальные мероприятия, посвященные Крещению Руси, пройдут в Адыгее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам встречи главы Адыгеи Мурата Кумпилова с управляющим Майкопской и Адыгейской епархии архиепископом Тихоном.
"Запланированы массовые таинства крещения и участие в единовременном перезвоне православных храмов и монастырей России и стран СНГ, в храмах республики организуют торжественное перенесение иконы святого равноапостольного великого князя Владимира, написанную к 1025-летию крещения Руси", — рассказали агентству.
По информации пресс-службы, архиепископ Тихон поблагодарил главу региона за постоянное внимание руководства республики к нуждам верующих, поддержку в строительстве храмов. "Мурат Кумпилов, в свою очередь, заверил, что взаимодействие органов власти с традиционными конфессиями, ведущими деятельность на территории республики, будет продолжено", — подчеркнули в пресс-службе.
Князь Владимир (около 960-1015) — князь новгородский (970-988) и киевский (978-1015), при котором произошло Крещение Руси, канонизирован как равноапостольный. Традиционно, согласно летописям, введение в Древней Руси христианства относят к 988 году. 28 июля уже несколько лет в разных странах, где есть православные общины, отмечается День Крещения Руси.
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