В Адыгее пройдут мероприятия в честь 1030-летия Крещения Руси

МАЙКОП, 30 июля. / ТАСС /. Епархиальные мероприятия, посвященные Крещению Руси, пройдут в Адыгее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам встречи главы Адыгеи Мурата Кумпилова с управляющим Майкопской и Адыгейской епархии архиепископом Тихоном.

"Запланированы массовые таинства крещения и участие в единовременном перезвоне православных храмов и монастырей России и стран СНГ, в храмах республики организуют торжественное перенесение иконы святого равноапостольного великого князя Владимира, написанную к 1025-летию крещения Руси", — рассказали агентству.

По информации пресс-службы, архиепископ Тихон поблагодарил главу региона за постоянное внимание руководства республики к нуждам верующих, поддержку в строительстве храмов. " Мурат Кумпилов , в свою очередь, заверил, что взаимодействие органов власти с традиционными конфессиями, ведущими деятельность на территории республики, будет продолжено", — подчеркнули в пресс-службе.

Князь Владимир (около 960-1015) — князь новгородский (970-988) и киевский (978-1015), при котором произошло Крещение Руси, канонизирован как равноапостольный. Традиционно, согласно летописям, введение в Древней Руси христианства относят к 988 году. 28 июля уже несколько лет в разных странах, где есть православные общины, отмечается День Крещения Руси.