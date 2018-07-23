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В Ливнах раздали фуру гуманитарной помощи
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В Ливнах раздали фуру гуманитарной помощи 

РИА 57 23 июля 2018
Фото: РИА 57
В городе Ливны Орловской области в минувшую субботу, 21 июля, родители детей от трех лет, ветераны труда и инвалиды могли бесплатно получить молочную продукцию.
Йогурты, кефир и прочее предоставил фонд продовольствия «Русь». Для получения продуктов достаточно было предъявить документы, сообщает «Уездный город». В акции приняли участие сёстры православного Елизаветинского сестричества, волонтёры.
На сайте фонда «Русь» указано, что десятки миллионов человек в России за чертой бедности. При этом около трети всех продуктов, производимых в мире, уничтожается из-за перепроизводства, ошибок в планировании и прочих сбоев. Фонд делает так, чтобы еда попала к тем, кто в ней нуждается.
Отметим, в июле минувшего года орловцам раздали около 6 тонн детского питания. Тогда некоторые мамочки жаловались, что продукты на исходе срока годности.
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