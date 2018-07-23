Александр Свинин: сотрудничество с компанией ЛУКОЙЛ способствует комплексному развитию региона

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В прошлом году организации Удмуртии впервые приняли участие в традиционном конкурсе социальных и культурных проектов (КСКП), который организует компания ЛУКОЙЛ . Полтора десятка лет проведения таких конкурсов доказали, что это эффективная форма благотворительной помощи, позволяющая решать социальные проблемы и создавать новые возможности для местных жителей.

Первыми победителями и получателями грантов КСКП из Удмуртии стали 9 социально значимых проектов, представляющих разные стороны общественной жизни. Средняя общеобразовательная школа № 7 города Ижевска получила средства на проект «Моя школа меня бережет» и смогла полностью обновить комнату психологической разгрузки для учащихся. Другое ижевское образовательное учреждение — школа искусств № 2 им. П. И. Чайковского использовала свой грант для изготовления сценических костюмов для творческих коллективов.

В номинации «Духовность и культура» первенствовали сразу два проекта. Один из них направлен на помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Другой проект — «Парк исторических развлечений» — представил Воткинский музей-усадьба Петра Ильича Чайковского . Благодаря поддержке нефтяников в этом парке была создана зона исторических игр. В них играли в том числе в XIX веке, когда жил и творил великий русский композитор. «Пространство парка было оформлено различными баннерами, объясняющими, что значит та или иная игра. Были закуплены комплекты самих игр, и сейчас жители и гости города могут прийти и поиграть», — рассказывает заведующая музейно-образовательным отделом Мария Светлакова.

Игры — самые разные, от мелких настольных, например, бирюлек, которые дали рождение известному выражению «играть в бирюльки», до ходуль, пользующихся большой популярностью у взрослых посетителей музея. Также в парке можно поиграть в городки, крокет, серсо, бильбоке. «Музей-усадьба Чайковского очень благодарен нефтяникам, потому что с их помощью был реализован важный для нас проект, полезность которого оценили не только мы, но и жители и гости нашего города», — отметила Мария Светлакова.

Два детских сада Красногорского района в Удмуртской Республике заявили на конкурс проект «Делу — время, а потехе — час» и смогли оснастить игровым оборудованием и детской мебелью группы для старшего дошкольного возраста. А Воткинский детский дом благодаря гранту нефтяников смог благоустроить территорию и установить на ней игровые и спортивные модули: комплекс со шведскими лесенками, турником и «рукоходами», а также новую горку, карусели и качели.

УКОЙЛ принимает самое активное участие в реализации социально значимых благотворительных проектов на территории Удмуртии. Компания оказывает помощь дошкольным и школьным учреждениям республики, детским домам, библиотекам, детским школам искусств, — сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики. — В 2018 году компанией планируется проведение благотворительных проектов в Ижевске, Воткинске и Сарапуле по разным направлениям: экология, спорт, молодежные инициативы, духовность и культура».

Прыгать как кенгуру

В этом году конкурс социальных и культурных проектов лукойловцев принял еще больше заявок — сразу из шести районов Удмуртии. Обладателями грантов стали 11 проектов на общую сумму 2,4 млн рублей.

В номинации «Спорт» победил проект создания уличной спортивной площадки, оборудованной необходимыми тренажерами. Сюда свободно могут прийти и позаниматься все жители Ижевска. Приобщиться к занятию спортом скоро будет можно и во время посещения местного зоопарка. На средства, выделенные нефтяниками, здесь установят десяток тренажеров, сделанных из природных материалов, преимущественно дерева. Самое интересное, что характер тренажера будет напрямую связан с животным, рядом с которым он находится.

«Чтобы можно было не только посмотреть на кенгуру, но и самому попрыгать, например, на разноуровневых «кочках», тренируя различные группы мышц, — рассказывает лектор-экскурсовод Государственного зоологического парка Удмуртии Евгений Шкляев . — Спорт в стране сейчас на подъеме, и мы тоже хотим в этом участвовать».

По словам Шкляева, хорошо, что большая компания пришла на помощь зоопарку. «Мы хотим расширять свои возможности, но не всегда у субъектов Федерации есть необходимое финансирование. Поэтому мы стали искать возможность получения грантов, решили поучаствовать в конкурсе ЛУКОЙЛа, и это участие оказалось удачным, — отмечает он. — Наши площадки работают для всех, и нам очень приятно, что нас поддержали, и мы можем стать еще полезнее посетителям». А их, кстати, немало: в выходные дни зоопарк посещают более 8,5 тыс. человек в день.

Дети работают с детьми

Другой проект из Ижевска спод названием «Карапузики» взял под крыло детей-инвалидов и предлагает программу развития у них адаптивных навыков. Работать с ними будут другие дети — волонтеры. Конечно, после прохождения специальной подготовки и под контролем врачей и педагогов. Средства гранта пошли на покупку необходимого оборудования: музыкального центра, фотоаппарата, микрофона и др.

«По проекту у нас заявлено 20 детей-инвалидов. Для удобства занимаемся с ними в микрогруппах по 5–7 человек. Это дети с ДЦП, синдромом Дауна, тугоухостью, нарушением зрения, задержкой речевого и психического развития, — рассказывает заведующая отделением комплексного центра социального обслуживания населения Первомайского района г. Ижевска Наталья Томашевич. — Волонтеры проводят индивидуальные, групповые занятия, а также праздничные мероприятия. Занимаются 2-3 раза в неделю, летом — чаще. Они рисуют, лепят, делают поделки из бумаги. Детям это нравится, приходят сюда с большим удовольствием».

Грант нефтяников оказался для центра большим подспорьем. «Это реальный проект и реальная помощь, — отмечает Наталья Томашевич. — Мы еще продолжаем реализацию этого проекта и уже думаем о другом. Хотим продолжить взаимодействие с нефтяной компанией немного в другом направлении, охватить не только детей-инвалидов, у нас ведь есть и другие категории, которые нуждаются в социальной поддержке и адаптации».

Город Воткинск получил на конкурсе социальных и культурных проектов сразу три гранта общей стоимостью почти 800 тыс. рублей. Один из них предполагает благоустройство и озеленение участка улицы Чайковского, расположенного в исторической части города — родины великого композитора. Два других проекта касаются очистки и благоустройства территории Березовского леса в Воткинске.

«Мы уже пять лет занимаемся благоустройством леса, и спрос на его посещение все время растет, — рассказывает руководитель фонда «Бюро Добрых Дел» Ольга Михалева . — Сейчас мы очищаем площадку в лесу, на которой потом установим деревянные фигуры. По желанию самих жителей решено, что это будет городок, домик на дереве, кораблик. Это фигуры, которые могут использовать в своих играх дети, спрятаться в домике, залезть на палубу корабля». Также в рамках проекта была обустроена тропа здоровья, чтобы местным жителям было где гулять. А заодно организаторы проекта позаботились о том, чтобы разделить обычные пешие прогулки и спортивную лыжную трассу, которая также проходит по лесу.

«Помощь со стороны благотворителей очень важна, потому что они поддерживают инициативные группы, — отмечает Ольга Михалева. — Все ведь начинается с мелочей, потом люди понимают, что есть поддержка, и тоже начинают участвовать. Идет нарастание положительной энергии».

В числе победителей конкурса — и другие проекты, например, создание нового туристического маршрута «Государева дорога: Легенды Сибирского тракта». Или проект «ДыШИ искусством» — летняя лагерная смена, где дети могут познакомиться с основами работы в профессиональном искусстве.

Автомобили — детям

Конкурс социальных и культурных проектов — не единственный механизм поддержки. Помощь оказывает и благотворительный фонд ЛУКОЙЛ при поддержке депутата Госдумы РФ Александра Василенко . В прошлом году фонд подарил автомобиль «газель» Красногорскому детскому дому и автомобиль Lada Largus Алнашскому детскому дому.

Также при поддержке фонда в прошлом году в Ижевске и Воткинске прошли благотворительные концерты музыкантов с мировым именем. Перед жителями выступил ансамбль «Творческое содружество музыкантов» с солистами — лауреатом национальной премии «Золотая маска», тенором Алексеем Татаринцевым и ведущим солистом московского театра «Новая опера», баритоном Василием Ладюком.

В этом году 1 июня, в День защиты детей, благотворительный фонд ЛУКОЙЛ вручил автомобиль Lada Largus воспитанникам Понинского детского дома Глазовского района. В нем проживает 43 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. «Нам была просто необходима эта машина, ведь мы часто вывозим детей на соревнования, чтобы расширить социум наших воспитанников, — рассказывает директор детского дома Валентина Максимова . — Теперь можем делать это на автомобиле. Также наши воспитанники ухаживают за саженцами елок в питомнике от производственного кооператива „Глазовский межхозяйственный лесхоз“, который далеко находится от детского дома, и здесь нас тоже спасает новенький 7-местный автомобиль. Еще возим их в больницу, например, в Ижевск. Очень удобно, и затрат меньше, чем раньше».

«Правительство Удмуртской Республики высоко оценивает благотворительную деятельность ПАО ЛУКОЙЛ, направленную на поддержку социально значимых проектов, связанных с культурой, спортом и экологией. Сотрудничество компании и правительства Удмуртии, как в области промышленности, так и в области социальных проектов, способствует комплексному развитию региона», — сообщил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

Справка:

ООО ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ — одно из крупнейших предприятий сегмента «геологоразведка, добыча нефти и газа», является 100% дочерней структурой ПАО ЛУКОЙЛ. Основную производственную деятельность ведет в Пермском крае, а также в республиках Коми, Башкортостан, Удмуртия и в Свердловской области. На территории Удмуртской Республики ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ владеет тремя лицензиями на право пользования недрами для геологического изучения с целью поисков и оценки месторождений в пределах Чукавинского, Чернушкинского и Быковского участков. Первому из новых месторождений, расположенному на Чукавинском участке, в 5 км от Ижевска, было присвоено имя знаменитого геолога Арсения Полушкина, который считается первооткрывателем нефти в Удмуртии. На месторождении проведены масштабные геологоразведочные работы, сейсморазведка, бурение, испытаны перспективные пласты и оценены запасы.

Фото: пресс-служба ПАО ЛУКОЙЛ