В Выставочном зале Музея Зеленограда почтят память М. Ю. Лермонтова

27 июля 1841 г. погиб на дуэли великий русский поэт М. Ю. Лермонтов. Его гибель овеяна загадками. Был ли это честный поединок или же спланированное убийство? Точно ответить сегодня не может никто.

В канун годовщины гибели поэта 26 июля в 19.30 в Выставочном зале Музея Зеленограда (корп. 1410) все желающие смогут почтить память поэта и посмотреть фильм лауреата Гос. Премии России М. Резцова «Прикосновение».

Во время кинолектория гости узнают о жизни Лермонтова и Мартынова в наших краях.

Вход свободный. 6+