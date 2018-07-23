Объявлены имена участников концерта «Высоцкий. Фест» в Екатеринбурге 

Объявлены имена авторов-исполнителей из Уральского федерального округа, прошедших предварительный этап конкурса «Высоцкий. Фест» и получивших право выступить на отборочном концерте в Екатеринбурге. Об этом сообщает НСН.
В мероприятии примут участие 29 музыкантов, в том числе Роман Джанари, Дмитрий Рогулин, Лия Каргина, Игорь Кардаш, Степан Корольков, Никита Кузнецов, Белла Риасс, Лера Старикова, Анастасия Субчева, Семён Гринберг, Евгения Каменских, Роман Желнов, группа Valiedollz и Никита Пинегин.
Концерт запланирован на 24 июля. Хедлайнеры — Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ».
Ранее m24 сообщало, что отборочный этап конкурса «Высоцкий. Фест» пройдёт 23 июля в Москве.