Объявлены имена участников концерта «Высоцкий. Фест» в Екатеринбурге

Объявлены имена авторов-исполнителей из Уральского федерального округа, прошедших предварительный этап конкурса «Высоцкий. Фест» и получивших право выступить на отборочном концерте в Екатеринбурге. Об этом сообщает НСН.

Ранее m24 сообщало, что отборочный этап конкурса «Высоцкий. Фест» пройдёт 23 июля в Москве.