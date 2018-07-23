«Дайте килограммчик фото в инстаграмчик». Блогер из Питера снял кпип в Нижнем Новгороде

Павел Перец посетил Нижний Новгород в начале июня со своей лекцией о Горьком. Блогер времени у нас зря не терял и заодно снял в исторической части города клип. В видео Перец и две девушки «стебутся» над зависимостью от Instagram. Вместе они назвали — О. С. А. — остро-социальный ансамбль.

«Твой мир никогда не будет прежним после Instagram, Бузовой и Брежневой», — предупреждают исполнители.

— Дайте килограмчик фото в инстаграмчик, — на народный манер звучит в припеве.

Автор музыки и текста — сам Перец, а с ним исполнили «гимн» популярной соцсети — Нафиса Джуманиязова и Екатерина Куклева.

Солистки и главные героини клипа под конец уже не призывают, а требует подписаться на их Instagram. Как и Павел Перец, который в начале клипа называет хештег «животворящим».

Сам Павел Перец в своем образе соединил красный ирокез и… русскую народную рубаху. В клипе танцуют и подпевают очаровательные девушки в русских народных костюмах. Одна из них — участница конкурса Мисс Нижний Новгород-2017 Мария Мартышко (в голубом сарафане).

Автору уже посыпались первые отзывы.

— Душевные девы. И клип зажигательный, — написал Некрософ Кац/

— Здорово, кроме песни особенно понравилась смесь красный хаер с красной русской рубахой, — добавил. — Павел Пырин.