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«Дайте килограммчик фото в инстаграмчик». Блогер из Питера снял кпип в Нижнем Новгороде
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«Дайте килограммчик фото в инстаграмчик». Блогер из Питера снял кпип в Нижнем Новгороде 

nn.ru 23 июля 2018
Фото: nn.ru
Павел Перец посетил Нижний Новгород в начале июня со своей лекцией о Горьком. Блогер времени у нас зря не терял и заодно снял в исторической части города клип. В видео Перец и две девушки «стебутся» над зависимостью от Instagram. Вместе они назвали — О. С. А. — остро-социальный ансамбль.
«Твой мир никогда не будет прежним после Instagram, Бузовой и Брежневой», — предупреждают исполнители.
— Дайте килограмчик фото в инстаграмчик, — на народный манер звучит в припеве.
Автор музыки и текста — сам Перец, а с ним исполнили «гимн» популярной соцсети — Нафиса Джуманиязова и Екатерина Куклева.
Солистки и главные героини клипа под конец уже не призывают, а требует подписаться на их Instagram. Как и Павел Перец, который в начале клипа называет хештег «животворящим».
Сам Павел Перец в своем образе соединил красный ирокез и… русскую народную рубаху. В клипе танцуют и подпевают очаровательные девушки в русских народных костюмах. Одна из них — участница конкурса Мисс Нижний Новгород-2017 Мария Мартышко (в голубом сарафане).
Автору уже посыпались первые отзывы.
— Душевные девы. И клип зажигательный, — написал Некрософ Кац/
— Здорово, кроме песни особенно понравилась смесь красный хаер с красной русской рубахой, — добавил. — Павел Пырин.
— Паша, это отвал башки, девки просто огонь, сарказм зашкаливает! С почином! Ржу без остановки. Качественно… Виды на нижегородские похожи, — написал Вячеслав Вячеслав.
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