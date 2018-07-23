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Сетевая акция «Московский пленэр» прошла в районе Чертаново Северное
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Сетевая акция «Московский пленэр» прошла в районе Чертаново Северное 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 23 июля 2018
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Городская сетевая акция «Московский пленэр» прошла сразу на двух площадках в районе Чертаново Северное в субботу, 21 июля.
Нарисовать «Город будущего» можно было вместе с Культурным центром «Северное Чертаново» и «Центром культуры и спорта».
Второе учреждение площадкой выбрало небольшой сквер у станции метро «Чертановская». Там все желающие расположились на скамейках. В роли наставника выступила руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Лоскутный мир» Ольга Громова.
— Это акция — своего рода досуговая программа, к которой могут присоединиться все-все-все. Например, мы предложили одной проходящей мимо девушке принять участие, и она села и начала рисовать, несмотря на то, что у нее нет опыта в этом направлении. На ее картине наш район был весь в цветах. Вообще работы были разные: один студент добавил в пейзаж фонари в виде одуванчиков, которые заряжались бы от солнечной энергии, кто-то увидел подвесной мост, а художник Петр Пекленков, выступивший в роли эксперта, внес немного деревенского колорита для уюта. Петр Андреевич смотрел работы и давал советы и наставления, при необходимости. Ольга Александровна где-то помогала, где-то направляла, подсказывала, как выстроить перспективу, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» художественный руководитель «Центра культуры и спорта» Анна Абрамова.
Пленэры, отметила Анна Николаевна, проводятся на основании мониторинга различных голосований и опросов, то есть это то, чего хотят сами горожане.
В Культурном центре «Северное Чертаново» же участники фантазировали, как изменить к лучшему микрорайон Северное Чертаново. Помогала и направляла их специалист по направлению «Арт-дизайн» и член Союза профессиональных художников Диана Баранова.
Фото: «Центр культуры и спорта»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/23/43032/
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