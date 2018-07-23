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Свердловские врачи стали лучшими в России: один из них делает редкие операции детям
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Свердловские врачи стали лучшими в России: один из них делает редкие операции детям 

e1.ru 23 июля 2018
Фото: e1.ru
Два врача Свердловской областной клинической больницы № 1 победили во всероссийском конкурсе на звание лучшего врача РФ. В номинации «Лучший терапевт» первое место заняла заведующая гепатологическим центром и центром трансплантации печени Елена Бессонова, а заведующий отделением детской кардиохирургии Константин Казанцев стал вторым в номинации «Лучший хирург».
Оба медика впервые участвовали и получили такое признание на всероссийском конкурсе. Они еще не знают всю процедуру награждения и не готовились к ней, но в больнице их поздравят уже завтра.
Елена Бессонова призналась, что для нее первое место в номинации «Лучший терапевт» стало неожиданным.
— Я не думала, что займу такое место, потому что в номинации терапии представлено много разных специальностей, — рассказывает она. — У нас в России много врачей с такой специальностью.
Константин Казанцев — единственный на Урале врач, выполняющий сложные операции на детском сердце. Благодаря положительным результатам операций он и стал одним из победителей конкурса.
— Я впервые получил такое признание на этом всероссийском конкурсе. Это не оценка моего индивидуального труда. Кардиохирургия — это та специальность, где работает целая команда, — рассказал E1.RU Константин Казанцев. — Второе место в конкурсе — это оценка работы всех сотрудников кардиохирургии.
Официальное награждение победителей конкурса пройдет осенью в Москве.
Лучших врачей ежегодно выбирают и на городском уровне. Кого и за что наградили в этом году в Екатеринбурге, читайте в нашем репортаже.
А с самым любимым педиатром города, которого выбрали сами пациенты, мы делали интервью.
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