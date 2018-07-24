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Центр психологической помощи детям создадут в Югре
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Центр психологической помощи детям создадут в Югре 

АиФ Югра 23 часа назад
Фото: АиФ Югра
В ресурсно-методическом центре профилактики суицида, который может появиться в Югре, будут оказывать психологическую помощь подросткам. Об этом говорили на совещании по обеспечению правопорядка в Югре.
По статистике Следственного управления, по сравнению с 2017 годом в первое полугодие текущего года в Югре увеличилось число погибших несовершеннолетних. Как отметила губернатор Югры Наталья Комарова: «Каждый случай — чрезвычайное происшествие».
В связи с этим возникла необходимость создания центра, где будут оказывать помощь подросткам, склонным к суицидам. Губернатор отметила, что помощь детям должна быть в доступном для них формате. Поэтому в ближайшее время появится единый образовательный портал для подростков, педагогов, родителей, где будут проводиться дистанционные курсы, направленные на повышение компетенций граждан в вопросах медиабезопасности.
Стоит отметить, что в БУ «Ханты-Мансийская психоневрологическая больница» уже ведется работа по профилактике суицидов среди несовершеннолетних. Любой желающий может получить консультацию специалистов по данному вопросу. Врачи разработали методические рекомендации по раннему выявлению суицидального поведения среди детей и подростков.
А также работает Служба экстренной психологической помощи населению в Югре. «Телефон доверия»: 8 800-101-12-12, 8 800-101-12-00; «Детский телефон доверия»: 8 800-2000-122.
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