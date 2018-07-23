Поэму «Облако в штанах» прочли в Некрасовке 

Сотрудница библиотеки № 117 района Некрасовка на вечере, посвященном Владимиру Маяковскому, прочла поэму «Облако в штанах». По свидетельству друзей, на написание первой главы поэта вдохновил романтический эпизод во время поездки футуристов по России. В Одессе, где они выступали, Маяковский познакомился с красавицей Марией Денисовой, в которую влюбился. Несмотря на симпатию к поэту, девушка отказалась от отношений с ним. Зрители прониклись и вдохновились поэзией Маяковского.
Напомним, что библиотека расположена по адресу 2-я Вольская улица, дом 20. (ис)