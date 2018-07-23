Почтить память М. Ю. Лермонтова жители района Старое Крюково смогут в Музее Зеленограда

Уважаемые любители поэзии района Старое Крюково! В канун годовщины гибели поэта 26 июля в 19.30 в Выставочном зале Музея Зеленограда (корп. 1410) все желающие смогут почтить память поэта и посмотреть фильм лауреата Гос. Премии России М. Резцова «Прикосновение».

Во время кинолектория гости узнают о жизни Лермонтова и Мартынова в наших краях.

Вход свободный. 6+

Напомним, что 27 июля 1841 г. погиб на дуэли великий русский поэт М. Ю. Лермонтов. Его гибель овеяна загадками. Был ли это честный поединок или же спланированное убийство? Точно ответить сегодня не может никто.