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В Крюково организовали площадку для творческой молодежи под названием «ZelArbat»
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В Крюково организовали площадку для творческой молодежи под названием «ZelArbat» 

Управа района Крюково 23 июля 2018
Фото: Управа района Крюково
21 июля 2018 года совместно с Днем молодежи Молодежная Палата района Крюково и ВОО «Молодая Гвардия Единой России при поддержке управы района и ГБУ „М КЛУБ“ организовала площадку для творческой молодежи под названием „ZelArbat“.
В рамках проекта были запущены две активные площадки, а так же третья площадка выступлений молодых талантов.
Первая площадка была посвящена Зеленоградскому художнику Родиону, где были выставлены его работы, а также проводились мастер-классы по рисованию.
Вторая площадка от фитнес клуба спорт Энерджи. Там зеленоградцы смогли принять участие в мастер-классах по йоге и борьбе, а так в зарядке на открытом воздухе. Не обошлось без выступления творческих коллективов и артистов. Третья Площадка выступлений собрала разнообразные жанры начиная от талантливых зеленоградских молодых музыкантов, хип-хоп исполнителей и воспитанников ДЮЦ Ведогонь, заканчивая потрясающей театральной постановкой „Танец марионеток“.
Само мероприятие имеет под собой две цели — дать возможность молодым талантам показать себя и организовать для жителей место, где они могут насладиться прекрасными яркими выступлениями талантливых исполнителей.
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