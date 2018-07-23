Победители международного конкурса аэрофотографии Drone Awards 

Абсолютный победитель ©Florian Ledoux
Новый международный конкурс аэрофотографии Drone Awards 2018 привлёк внимание фотографов из 101 страны. Конкурс, целиком посвящённый аэрофотографии, приветствовал работы, снятые с любого летательного аппарата. Из более чем 4400 заявок главным победителем был выбран снимок фотографа Флориана Леду (Florian Ledoux), который также стал абсолютным победителем в популярном конкурсе аэрофотографии SkyPixel за 2017 год.
Конкурс Drone Awards был разделён на 6 категорий: «абстракция», «природа», «люди», «спорт», «дикая природа» и «город». В каждой из категорий были отобраны по 2 основных победителя.
Победитель в категории «абстракция». Фотограф Ovi D. Pop ©Ovi D. Pop Второе место в категории «абстракция». Фотограф Martin Mecnarowski
©Martin Mecnarowski
Высокая оценка в категории «абстракция». Фотограф Mohd Khorshid
©Mohd Khorshid
Победитель в категории «природа». Фотограф Gabriel Scanu
©Gabriel Scanu
Второе место в категории «природа». Фотограф Xiaoxiao Liu ©Xiaoxiao Liu Высокая оценка в категории «природа». Фотограф Placido Faranda
©Placido Faranda
Победитель в категории «люди». Фотограф Qinghua Shui
©Qinghua Shui
Второе место в категории «люди». Фотограф Xiaoxiao Liu ©Xiaoxiao Liu Высокая оценка в категории «люди». Фотограф Srdjan Vujmilovic
©Srdjan Vujmilovic
Победитель в категории «спорт». Фотограф Vincent Riemersma
©Vincent Riemersma
Второе место в категории «спорт». Фотограф Luis Alonso Jimenez Silva
©Luis Alonso Jimenez Silva
Высокая оценка в категории «спорт». Фотограф Fan Zhang
©Fan Zhang
Победитель в категории «дикая природа». Фотограф Adam Barker
©Adam Barker
Второе место в категории «дикая природа». Фотограф Thomas Vijayan
©Thomas Vijayan
Высокая оценка в категории «дикая природа». Фотограф Bachir Moukarzel
©Bachir Moukarzel
Победитель в категории «город». Фотограф Francesco Cattuto
©Francesco Cattuto
Второе место в категории «город». Фотограф Byron du Bois
©Byron du Bois
Высокая оценка в категории «город». Фотограф Saleh Alhathloul
©Saleh Alhathloul
Drone Awards: Веб-сайт