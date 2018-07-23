Победители международного конкурса аэрофотографии Drone Awards

Абсолютный победитель ©Florian Ledoux

Новый международный конкурс аэрофотографии Drone Awards 2018 привлёк внимание фотографов из 101 страны. Конкурс, целиком посвящённый аэрофотографии, приветствовал работы, снятые с любого летательного аппарата. Из более чем 4400 заявок главным победителем был выбран снимок фотографа Флориана Леду (Florian Ledoux), который также стал абсолютным победителем в популярном конкурсе аэрофотографии SkyPixel за 2017 год.

Конкурс Drone Awards был разделён на 6 категорий: «абстракция», «природа», «люди», «спорт», «дикая природа» и «город». В каждой из категорий были отобраны по 2 основных победителя.

Победитель в категории «абстракция». Фотограф Ovi D. Pop ©Ovi D. Pop Второе место в категории «абстракция». Фотограф Martin Mecnarowski

©Martin Mecnarowski

Высокая оценка в категории «абстракция». Фотограф Mohd Khorshid

©Mohd Khorshid

Победитель в категории «природа». Фотограф Gabriel Scanu

©Gabriel Scanu

Второе место в категории «природа». Фотограф Xiaoxiao Liu ©Xiaoxiao Liu Высокая оценка в категории «природа». Фотограф Placido Faranda

©Placido Faranda

Победитель в категории «люди». Фотограф Qinghua Shui

©Qinghua Shui

Второе место в категории «люди». Фотограф Xiaoxiao Liu ©Xiaoxiao Liu Высокая оценка в категории «люди». Фотограф Srdjan Vujmilovic

©Srdjan Vujmilovic

Победитель в категории «спорт». Фотограф Vincent Riemersma

©Vincent Riemersma

Второе место в категории «спорт». Фотограф Luis Alonso Jimenez Silva

©Luis Alonso Jimenez Silva

Высокая оценка в категории «спорт». Фотограф Fan Zhang

©Fan Zhang

Победитель в категории «дикая природа». Фотограф Adam Barker

©Adam Barker

Второе место в категории «дикая природа». Фотограф Thomas Vijayan

©Thomas Vijayan

Высокая оценка в категории «дикая природа». Фотограф Bachir Moukarzel

©Bachir Moukarzel

Победитель в категории «город». Фотограф Francesco Cattuto

©Francesco Cattuto

Второе место в категории «город». Фотограф Byron du Bois

©Byron du Bois

Высокая оценка в категории «город». Фотограф Saleh Alhathloul

©Saleh Alhathloul

Drone Awards: Веб-сайт