Трехмерная реконструкция Херсонеса появилась в сети

В интернете появился вариант 3D реконструкции древнего города Херсонес, который находился на юге Крыма и просуществовал вплоть на 15 века. Авторами проекта являются создатели документального фильма «Херсонес Великий», посвященного 1030-летию Крещения Руси.

Отмечается, что на ролике можно увидеть главную площадку для хора в театре, где устраивались гладиаторские бои, площадь Парфенон, шестиметровую статую античной богини Афины, а также усадьбы и порт в Карантинной бухте.

Ранее Пятый канал рассказывал и о том, что появилось видео со стройки «Бархатного пути» к Крымскому мосту. Железнодорожный подход к переправе через Керченский пролив готов уже на 80%.