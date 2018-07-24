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Трехмерная реконструкция Херсонеса появилась в сети
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Трехмерная реконструкция Херсонеса появилась в сети 

Пятый канал 11 часов назад
Фото: Пятый канал
В интернете появился вариант 3D реконструкции древнего города Херсонес, который находился на юге Крыма и просуществовал вплоть на 15 века. Авторами проекта являются создатели документального фильма «Херсонес Великий», посвященного 1030-летию Крещения Руси.
Отмечается, что на ролике можно увидеть главную площадку для хора в театре, где устраивались гладиаторские бои, площадь Парфенон, шестиметровую статую античной богини Афины, а также усадьбы и порт в Карантинной бухте.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, что появилось видео со стройки «Бархатного пути» к Крымскому мосту. Железнодорожный подход к переправе через Керченский пролив готов уже на 80%.
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