Никита Пресняков любит музыку потяжелее

— Никита, что для вас рокн-ролл?

— Любовь к рок-н-роллу у меня появилась лет в 11–12, когда я только познакомился с джаз-роком. Тогда я послушал группу Дэйва Вейкла (американский рок-музыкант, один из лучших барабанщиков мира. — «ВМ»). Потом друзья по даче в деревне, с которыми мы гоняли на мопедах и получали первые ссадины, познакомили с такими коллективами, как Limp Bizkit , Korn, Linkin Park.

— Вам близко байкерское движение. Как вы попали в это сообщество?

— Свели так дороги. Ребята услышали нас, пригласили на свой фестиваль. Мы подружились. Оказалось, что это очень душевная и просто невероятная тусовка. Кстати, сейчас у меня вернулось желание сесть на мотоцикл.

НАДО ЖЕ!

Никита Пресняков известен и своими актерскими работами. Дебютом стала роль в фильме «Индиго». Затем последовали «Елки» и «Елки-2». А в 2014 году в музыкальном шоу «Точь-в-точь» разделил первое место с Ириной Дубцовой.

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