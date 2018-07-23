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Никита Пресняков любит музыку потяжелее
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Никита Пресняков любит музыку потяжелее 

Вечерняя Москва 23 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
В редакции газеты «Вечерняя Москва» состоялась итоговая программа четвертого сезона совместного проекта «ВМ» и продюсерского центра Игоря Сандлера «Площадь Согласия». Гостем эфира стал Никита Пресняков со своей группой Multiverse. О любви к року и экстремальным видам спорта музыкант рассказал «Вечерке».
— Никита, что для вас рокн-ролл?
— Любовь к рок-н-роллу у меня появилась лет в 11–12, когда я только познакомился с джаз-роком. Тогда я послушал группу Дэйва Вейкла (американский рок-музыкант, один из лучших барабанщиков мира. — «ВМ»). Потом друзья по даче в деревне, с которыми мы гоняли на мопедах и получали первые ссадины, познакомили с такими коллективами, как Limp Bizkit, Korn, Linkin Park.
— Вам близко байкерское движение. Как вы попали в это сообщество?
— Свели так дороги. Ребята услышали нас, пригласили на свой фестиваль. Мы подружились. Оказалось, что это очень душевная и просто невероятная тусовка. Кстати, сейчас у меня вернулось желание сесть на мотоцикл.
НАДО ЖЕ!
Никита Пресняков известен и своими актерскими работами. Дебютом стала роль в фильме «Индиго». Затем последовали «Елки» и «Елки-2». А в 2014 году в музыкальном шоу «Точь-в-точь» разделил первое место с Ириной Дубцовой.
СПРАВКА
Никита Пресняков — музыкант, лидер группы Multiverse. Наследник «звездной династии»: сын Владимира Преснякова-младшего и Кристины Орбакайте, внук Аллы Пугачевой.
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