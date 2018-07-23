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Музыкальные композиции от барокко до джаза прозвучат в «Царицыне»
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Музыкальные композиции от барокко до джаза прозвучат в «Царицыне» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 23 июля 2018
Фото: Борисовские пруды
«И джаз, и барокко» будут звучать в музее-заповеднике «Царицыно» в воскресенье, 29 июля. Сонаты, балет, сюита, гальярда, менуэт и дуэты, «Твой полуночный взгляд», «Чай вдвоём», «Неудачное свидание» и даже «Старый добрый буги с высокогорной Аляски» — все это можно будет услышать в Музыкальной гостиной.
В репертуаре лауреатов международных конкурсов виолончелиста Олега Бугаева и гитариста Аркадия Резника значатся сочинения таких знаменитых маэстро XVIII-XX веков, как Вивальди, Моа, Доуленда, Тиссеранда, Визе, Керна, Юманса, Ширинга, Скарлатти, Боккерини, Цфасмана и Мински.
Начнется концерт в 14:00.
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