Музыкальные композиции от барокко до джаза прозвучат в «Царицыне»

«И джаз, и барокко» будут звучать в музее-заповеднике «Царицыно» в воскресенье, 29 июля. Сонаты, балет, сюита, гальярда, менуэт и дуэты, «Твой полуночный взгляд», «Чай вдвоём», «Неудачное свидание» и даже «Старый добрый буги с высокогорной Аляски» — все это можно будет услышать в Музыкальной гостиной.

В репертуаре лауреатов международных конкурсов виолончелиста Олега Бугаева и гитариста Аркадия Резника значатся сочинения таких знаменитых маэстро XVIII-XX веков, как Вивальди, Моа, Доуленда, Тиссеранда, Визе, Керна, Юманса, Ширинга, Скарлатти, Боккерини, Цфасмана и Мински.

Начнется концерт в 14:00.