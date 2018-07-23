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В Пустозерске появились деревянные скульптуры животных
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В Пустозерске появились деревянные скульптуры животных 

АиФ Архангельск 23 июля 2018
На территории музея-заповедника «Пустозерск» в Ненецком автономном округе установили деревянные скульптуры.
Авторы деревянных животных — команда «Сборная Тайболы», авторы одноименного летнего фестиваля. Как рассказывают они сами, скульптуры сделаны из вторичного дерева — горбыля и плавника. Всего животных семь, это — лось, медведь, заяц-беляк, песец, тундровая куропатка, орлан-белохвост и полярная сова. Скульптуры стали частью «Большой Пустозерской тропы», которую запустят в сентябре.
«Радует, что мы побывали на территории первого русского заполярного города Пустозерск, узнали много нового об освоении Севера и отчасти стали местной историей, — комментирует организатор фестиваля «Тайбола» Илья Кузубов. — Хочется поблагодарить всех, кто помогал и организовывал этот проект, особенно нашего куратора Сергея Уварова. Деревянные скульптуры вызвали положительный резонанс в Нарьян-Маре, как в профессиональной среде, так и среди горожан».
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