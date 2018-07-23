В Пустозерске появились деревянные скульптуры животных

На территории музея-заповедника «Пустозерск» в Ненецком автономном округе установили деревянные скульптуры.

Авторы деревянных животных — команда «Сборная Тайболы», авторы одноименного летнего фестиваля. Как рассказывают они сами, скульптуры сделаны из вторичного дерева — горбыля и плавника. Всего животных семь, это — лось, медведь, заяц-беляк, песец, тундровая куропатка, орлан-белохвост и полярная сова. Скульптуры стали частью «Большой Пустозерской тропы», которую запустят в сентябре.