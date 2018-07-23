Комиссия по делам несовершеннолетних работает в сети Интернет

Районной комиссией осуществляется мониторинг активности преображенских подростков в социальных сетях.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) Преображенского района не обходит вниманием современный феномен социальных сетей и то влияние, которое они могут оказать на подростков. Комиссия согласовала с районными образовательными учреждениями просмотр страниц подростков и групп, в которых те состоят, чтобы при возникновении признаков опасности оградить молодых людей от вредного влияния. Тревожных сигналов в результате проверки выявлено не было.

Комиссия призывает родителей обратить внимание на поведение своих детей в сети Интернет и при появлении опасений обратиться в ОМВД района Преображенское по адресу ул. Суворовская, д. 25.