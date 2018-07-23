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Комиссия по делам несовершеннолетних работает в сети Интернет
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Комиссия по делам несовершеннолетних работает в сети Интернет 

Управа района Преображенское 23 июля 2018
Фото: Управа района Преображенское
Районной комиссией осуществляется мониторинг активности преображенских подростков в социальных сетях.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) Преображенского района не обходит вниманием современный феномен социальных сетей и то влияние, которое они могут оказать на подростков. Комиссия согласовала с районными образовательными учреждениями просмотр страниц подростков и групп, в которых те состоят, чтобы при возникновении признаков опасности оградить молодых людей от вредного влияния. Тревожных сигналов в результате проверки выявлено не было.
Комиссия призывает родителей обратить внимание на поведение своих детей в сети Интернет и при появлении опасений обратиться в ОМВД района Преображенское по адресу ул. Суворовская, д. 25.
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