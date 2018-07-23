«Заработал геморрой и нервный тик». Как живет Никольская после ЧМ-2018

Прошло уже больше недели после окончания чемпионата мира в России. Русские потихонечку возвращаются к прежней жизни, почти все туристы вернулись к себе домой. Поэтому на Никольской мы ожидали увидеть перекати-поле, но уж точно не толпы людей.

Жизнь на главной улице мирового первенства продолжает кипеть. Конечно, не так буйно, но все же. Иностранную речь слышно со всех стороны. Почти все летние веранды забиты, а люди в разгар рабочего дня пьют пиво. По-прежнему с камерами гуляют журналисты, блогеры. Однако больше не слышно песен от горластых латиноамериканцев, нет веселого бразильского карнавала, англичане не обещают выпить всю водку… Ощущение небольшой грусти не покидает.

«Болельщики сломали все, что можно сломать!»

Грустят и работники ресторанов. Бармен Тарас из пивного ресторана признался, что ему не хватает горячих южноамериканских болельщиков, которые каждый день эмоционально заряжали его позитивом.

— Это было очень круто, но отдыхать не получалось, — вздыхает Тарас. — Кое-как дотерпели до конца чемпионата мира, но мне не хотелось, чтобы турнир заканчивался. Было реально круто! Вот бы так повторялось хотя бы раз в сезон. Хватало ли пива? Иногда случалось, что заканчивался алкоголь и приходилось переходить на сидр — его, благо, у нас много. Испанцы были рады, англичане только сидр и пили, а вот аргентинцам это было в новинку. Они в основном пили только пиво. Стаканы не разбивали — напитки предусмотрительно выдавали в пластике.

Но от разрушений обезопасить бар все равно не удалось. Например, пострадала веранда.

— Иногда нам приходилось закрываться на час, чтобы наладить работу бара, — признался бармен. — Мы даже не обижаемся на людей, которые прыгали у нас на веранде и сломали все, что только можно было там сломать. Они делали это на волне спортивной страсти, так что ничего страшного!

В первую неделю после турнира выручка заметно упала. Теперь в барах на Никольской надеются на россиян.

— Поток посетителей сейчас резко сократился. Почти все иностранцы уехали, а у русских, видимо, закончились деньги, — считает Тарас. — Ждем 25-го числа, когда всем выдадут зарплаты, и к нам снова вернутся посетители.

В одной бургерной на Никольской признались, что сделали чуть ли не годовую выручку на продаже алкоголя.

— Мы ждали поток туристов, но не настолько огромный, — признается администратор заведения, пожелавшая остаться неизвестной. — Пришлось экстренно дозаказывать у поставщиков пиво. Мы обычно за год столько реализуем, а тут за месяц! Даже перешли на круглосуточный режим работы, хотя обычно закрывались в полночь. За время ЧМ наши работники заработали нервный тик и геморрой! Ха, шучу. Было безумно тяжело, но очень весело. Хочу ли повторения такого? Да, но только не сейчас. Нужен перерыв, чтобы отдышаться и набраться сил. Что у нас следующее там?

«Кокошник, матрешка и все с Путиным — самые популярные сувениры»

Большой популярностью на Никольской помимо пива пользовались сувенирные магазины. После турнира почти ничего не изменилось. Теперь на официальную продукцию чемпионата мира большие скидки, так что внутри по-прежнему тяжело передвигаться из-за количества посетителей. Но сотрудники признаются — изменения чувствуются.

— Жизнь во время чемпионата мира закипела так, что мы попали в какую-то неестественную среду! — рассказала Зинаида, сотрудница одного из сувенирных магазинов. — Было очень тяжело. Мы еще не отошли. Но иностранцев нам уже не хватает. Русские приходят, смотрят и уходят. Это было здорово! Может, еще когда-нибудь такое повторится.

Казалось, что за этот месяц сувенирные магазины тоже смогли сделать годовую выручку, но Зинаида быстро разрушила этот миф.

— Выручка выросла, но не сильно. Дорогие сувениры никого не интересовали. Брали в основном магниты и самые дешевые матрешки. Еще шапки-ушанки, но все время просили на них скидку. Европейцы вообще постоянно торговались, а вот гости из Латинской Америки даже не знают, что такое торг. Совсем не жадные!

Среди россиян самым популярным сувениром был кокошник. Не уступала ему только продукция с изображением Владимира Путина

— Русские девчонки постоянно их покупали. Удивлялась, зачем им кокошники, а они: «Мы так по Никольской пройтись хотим!» Во время матчей России вообще был бум на кокошники! Еще Путина брали. И матрешки с ним, и футболки.

— Кражи случались?

— От иностранцев не замечали. Воровали, но, думаю, это были русские ребята.

И все же не все хотят повторения турнира. Были и те, кому огромная толпа туристов только мешала. Например, работники офисов теперь вздыхают с огромным облегчением.

— Наконец-то этот поток уехал, и можно спокойно зайти и выйти в свой офис, — радостно рассказывает Мария, работница одной из турфирм на Никольской. — С утра, когда идешь на работу, ужасно воняет мочой и рвотой, просто фу! А вечером, особенно в дни матчей, просто не можешь выйти на улицу. Все забито! Конечно, я рада успеху нашей сборной, но этот месяц просто был адом. При этом клиентов у нас стало меньше. Это кафе делали сверхвыручку, а мы нет. Так что я рада, что это закончилось.