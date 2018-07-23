Ещё
На базе Московской филармонии появится Молодежный симфонический оркестр
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

На базе Московской филармонии появится Молодежный симфонический оркестр 

ТАСС 23 июля 2018
ГОРКИ, 23 июля. /ТАСС/. Молодежный симфонический оркестр будет создан в рамках нацпроекта «Культура» на базе Московской филармонии. Об этом по итогам заседания президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил журналистам министр культуры Владимир Мединский.
"Предполагается, что молодежный симфонический оркестр станет своего рода кадровым резервом для других национальных симфонических оркестров России. Начало работы планируется на базе Московской филармонии", — сказал министр.
По его словам, в России как ни в одной другой стране мира существует много больших музыкальных симфонических коллективов.
"Такого действительно нет нигде. Этот молодежный симфонический оркестр должен создать возможности для сохранения молодых талантливых музыкантов, их совершенствования профессионального, и потом со временем они будут приняты на работу в большие симфонические национальные коллективы", — сказал Мединский.
ТАСС: последние новости
Основатель движения Slow Food призвал россиян сохранить местные гастрономические традиции Путин назвал фестиваль "Славянский базар в Витебске" формой гуманитарного сотрудничества В рамках кинофестиваля "Золотая башня" в Ингушетии пройдет показ индийских фильмов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Ляпы в советских мультиках13
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино2
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение