На базе Московской филармонии появится Молодежный симфонический оркестр

ГОРКИ, 23 июля. / ТАСС /. Молодежный симфонический оркестр будет создан в рамках нацпроекта «Культура» на базе Московской филармонии. Об этом по итогам заседания президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил журналистам министр культуры Владимир Мединский

"Предполагается, что молодежный симфонический оркестр станет своего рода кадровым резервом для других национальных симфонических оркестров России. Начало работы планируется на базе Московской филармонии", — сказал министр.

По его словам, в России как ни в одной другой стране мира существует много больших музыкальных симфонических коллективов.

"Такого действительно нет нигде. Этот молодежный симфонический оркестр должен создать возможности для сохранения молодых талантливых музыкантов, их совершенствования профессионального, и потом со временем они будут приняты на работу в большие симфонические национальные коллективы", — сказал Мединский.